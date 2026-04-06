TCB東京中央美容外科の寺西宏王理事長が、東邦大学医学部 形成外科学講座の客員准教授に就任しました
日本全国に102院（2026年4月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の寺西 宏王理事長が2026年4月1日、東邦大学医学部 形成外科学講座の客員准教授に就任したことをお知らせいたします。
職位：東邦大学医学部 形成外科学講座 客員准教授
期間：令和8年4月1日 ～ 令和10年3月31日
担当内容：学生や研修医、医局員への美容外科学分野の指導・教育
TCB理事長 寺西宏王
寺西宏王（Hiroo Teranishi）
TCB東京中央美容外科 理事長
TCB梅田大阪駅前院 院長
https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/teranishi
・Official SNS
Instagram（二重・クマ）：https://www.instagram.com/tcb_teranishi
Instagram（二重整形）：https://www.instagram.com/tcb_teranishi_shorei
TikTok（二重整形）：https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi
TikTok（クマ取り）：https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi_kumatori
YouTube：https://www.youtube.com/@tcb_teranishi
X：https://x.com/dr_teranishi
就任コメント
このたび東邦大学医学部 形成外科学講座の客員准教授に就任させていただき、大変光栄に存じます。
これまで美容医療の現場において培ってきた知見と経験を、教育・研究の分野にも還元できる機会をいただき、身の引き締まる思いです。
今後は、臨床現場での実践とアカデミアの橋渡し役として、安全性と有効性に基づいた美容医療の発展に貢献するとともに、次世代の医療人材の育成にも力を尽くしてまいります。
東邦大学医学部の皆様とともに、より高い倫理観と科学的根拠に基づく医療の推進に努め、日本の美容医療のさらなる発展に寄与していく所存です。
東邦大学
東邦大学は、2025年に創立100周年を迎えた自然科学系の総合大学です。医学、薬学、理学、看護学、健康科学の5学部10学科で、建学の精神である「自然・生命・人間」を探究します。
東邦大学医療センター大森病院（東京都大田区）、東邦大学医療センター大橋病院（東京都目黒区）、東邦大学医療センター佐倉病院（千葉県佐倉市）の３つの付属病院を有します。
https://www.toho-u.ac.jp/
・TCBクリニック概要
TCB東京中央美容外科は日本全国に102院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。
クリニック名：TCB東京中央美容外科
理事長：寺西 宏王
クリニック数：102院（2026年4月時点）
診療時間：9：00～19：00
（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）
休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】
オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/
■本件に関するお問い合わせ
広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）
ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp