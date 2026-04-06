【GIP株式会社】MergermarketのM&Aリーグテーブル（2026年1~3月期）にランクイン

GIP株式会社

GIP株式会社（本社：東京都千代田区、以下GIP）は、M&Aデータを提供するインテリジェンスプロバイダーのMergermarketが発表した2026年第1四半期（1月～3月）のM&Aリーグテーブルにおいて、案件数ベースで11位にランクインいたしました。

出典：Mergermarket『Global and Regional M&A Rankings 1Q26 Financial Advisors』

GIPは2023年6月の創業以来、M&Aアドバイザリーを中心に、経営戦略・財務およびHRコンサルティングを展開しており、本ランクインはその実績の一つとして反映されたものです。

今後も、M&Aおよび事業再編を通じて、企業価値向上に資するサービスの提供に取り組んでまいります。

◼️Mergermarketについて

M&Aに関する情報・データを提供するグローバルなインテリジェンスプロバイダーであり、世界各国のM&A案件に関するデータ、分析、ニュース等を提供しています。金融機関、投資ファンド、事業会社などの意思決定を支援する情報基盤として広く活用されています。

URL：https://info.mergermarket.com/

◼️リーグテーブルについて

一定期間における公募増資や普通社債の引き受け、M&Aアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングです。投資銀行をはじめとする金融機関にとっては、自社がどれだけの実績を上げているかが公表されるため、営業活動促進のためにもリーグテーブルで上位に入ることは非常に重要視されています。

■会社概要

M&Aと事業再編を通じて

企業の成長と変革を加速するプロフェッショナルファーム

GIPは、M&A・事業再編等の変革局面にある企業に対して株主価値および企業価値向上を支援しています。

M&Aアドバイザリー、経営戦略・財務コンサルティング、HRコンサルティングの機能が連携することで、複雑化している経営課題を解決し、企業価値の向上を実現します。

社名 ：GIP（ジー・アイ・ピー）株式会社

事業内容 ：顧客の成功にコミットする多様な専門分野をもつプロフェッショナルが

顧客にとっての最大価値を実現・提供することをミッションとする

統合型M&Aアドバイザリー事業

設立 ：2023年6月

所在地 ：東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング 2階

URL ：https://www.gip.co.jp/