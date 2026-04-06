【5/23開催・参加無料】修繕コスト3割削減の実践ノウハウを公開。分譲マンション管理組合のための「マンション祭り2026」を板橋で初開催

配管保全センター株式会社

板橋マンション管理組合ネットワーク（略称：いたかんネット）は、配管保全センター株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田崇大）と共同で、分譲マンションの理事会・修繕委員会の皆さまを対象としたイベント「第1回 マンション祭り2026」を、2026年5月23日（土）にハイライフプラザいたばし（東京都板橋区）にて開催いたします。

既に100名の事前参加申請をいただいており、事前参加申請いただけた方から優先的に参加が可能です。下記URLまたはQRコードよりお申し込みください。

▶ 事前申込URL：https://haikan-hozen.co.jp/event/registration.html

※QRコードからもお申し込みいただけます

■ 開催の背景 ― なぜ今、管理組合が「集まる」必要があるのか

物価高騰と深刻な人手不足により、マンション管理を取り巻く環境は大きく変化しています。管理会社が管理委託契約の更新を断る「逆リプレース」が各地で現実化し、修繕積立金の不足は個別の問題ではなく日本全体の構造的な課題となりつつあります。

こうした状況の中、一つの管理組合が単独で情報を集め、適正な判断を下すことには限界があります。しかし、多くの管理組合が連帯し、相場情報や成功事例、そして談合を見抜くノウハウを共有すれば、状況は大きく変わります。

本イベントは、まず100～200の管理組合にお集まりいただき、将来的には1万組の連帯を目指す第一歩として企画いたしました。管理組合の皆さまが「賢い発注者」となり、業者と対等に交渉できる力をつけていただくことを目的としています。

■ イベント概要

イベント名 第1回 マンション祭り2026日時2026年5月23日（土）10:00～16:00

会場 ハイライフプラザいたばし

住所 東京都板橋区板橋1丁目55番16号

アクセスJR埼京線 板橋駅 西口 徒歩3分 都営三田線 新板橋駅 徒歩2分

参加費無料

対象 分譲マンションの理事・修繕委員・管理組合員の方

（東京・千葉・神奈川・埼玉エリア）

主催 板橋マンション管理組合ネットワーク 配管保全センター(株)

チラシはこちらです。

チラシをダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d168374-5-ca367a69660e5a6864a1cb3ccb5fd30c.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d168374-5-4b2f559a8cee1c825264bd601bb13fcd.pdf

■ プログラム

10:00 開会のことば（いたかんネット会長 篠山愛一郎）

10:30 【特別セミナー１.】

「インフレ時代に突入!! 改修費を3割削減!! 管理組合のサバイバル術」

講師：配管保全センター(株) 代表取締役 藤田崇大

11:30 【特別セミナー２.】

「理事のなり手不足解消と100年マンション創りを保証する『メルのプロ理事長(R)』」

講師：(株)メルすみごこち事務所 代表取締役 深山州氏

12:30 管理組合の歌をみんなで歌おう（歌手：綱島太郎）

12:45 各社アピールタイム（5分）

13:45 マンション管理士＆協賛企業との相談会

15:45 閉会のことば（実行委員長 藤田崇大）

■ 修繕コスト削減の知恵が集結 ― 8社の相談ブース

会場には、マンションの寿命を延ばしコストを劇的に下げるための独自技術・サービスを持つ8社がブースを設置。理事会の具体的なお悩みを直接相談できる貴重な機会です。

＜コストを劇的に下げ、建物を長持ちさせる技術＞

さくら建創株式会社

修繕周期を延ばす高性能防水・防錆塗料「バッファーコート」の特約認定施工店。強力な防水性と防食性を兼ね備えたシリコーン系塗料により、大規模修繕の周期を長期化します。

有限会社ベイプラン

「ストップ・ザ 雨漏り」を掲げ、他社では解決できなかった難しい漏水も独自工法で迅速・安価に解決。エレベーターピットの湧水や在来浴室の水漏れにも対応可能です。

ヤオキ株式会社

足場不要のロープアクセス「リペアレール工法」で大規模修繕から小規模修繕への転換を実現。必要な箇所だけをピンポイントで修繕でき、大幅な経費削減が可能です。

株式会社マンション維持管理コンサルティング

大規模修繕周期を18年以上に設定し、修繕積立金の値上げを抑制。350組合以上の長期修繕計画策定実績を持つ、組合目線のコンサルティング会社です。

株式会社キーマン

50～100万円の「耐震ステップ診断」で、重要事項説明書への記載義務なく耐震診断を実施。予算に合わせた最適な耐震化を提案します。

＜資産価値を守り、管理の負担を減らす＞

株式会社VAMOS

管理費滞納を代位弁済（立て替え払い）し、プロとして回収。理事の精神的苦痛を解消し、なり手不足解消にも貢献する画期的な保証サービスです。

＜工事の品質と「万が一」に備える＞

株式会社住宅あんしん保証

大規模修繕工事完了後5～10年間の欠陥を保証。施工会社が倒産しても保険金でカバーされるため、工事の実力で業者を選定できます。

一般社団法人マンションあんしんセンター

工事中の施工業者倒産に備える履行保証保険。大手損保会社と共同開発した業界初の保険で、管理組合のリスクを回避します。

■ マンション管理士との個別相談会（事前予約制・32枠限定）

経験豊富なマンション管理士が、修繕・リプレイス・管理運営・高齢者問題など、あらゆるお悩みに対応いたします。相談枠は32枠限定・先着順ですので、参加申込時に併せてご予約ください。

▶ 参加申込・相談予約はこちら：https://haikan-hozen.co.jp/event/registration.html

マンション管理士との個別相談（32枠限定・先着順）も同じ画面からご予約いただけます。

■ 共催団体「いたかんネット」について

板橋マンション管理組合ネットワーク（略称：いたかんネット）は、2003年6月に板橋区で発足したマンション問題の民間ボランティア団体です。管理組合が業者任せにせず自立した管理を実現できるよう、20年以上にわたって居住者の関心と知識を高める活動を続けています。毎月第1木曜日に連続座談会・セミナーを開催し、5,000部のニュースレターを発行するなど、地道で信頼性の高い活動が評価されています。

■ 配管保全センター 代表取締役 藤田崇大のコメント

「管理組合の皆さまから『管理会社から提示された見積もりが妥当かわからない』『どこに相談すればいいかわからない』というご相談を数多くいただいてきました。インフレ時代に突入し、修繕積立金の不足が深刻化する今、一つの管理組合だけで立ち向かうには限界があります。

このマンション祭りは、管理組合同士が連帯し、相場情報や成功事例を共有することで『賢い発注者』になっていただくための第一歩です。会場には修繕コストを3割削減できるノウハウが詰まっています。ぜひ足を運んでいただき、マンションの未来を自分たちの手で変えていく仲間になってください」

■ 参加申込方法（事前申込優先）

以下のURLまたはQRコードからお申し込みください。

▶ 申込URL：https://haikan-hozen.co.jp/event/registration.html

マンション管理士との個別相談（32枠限定・先着順）も、同じ申込画面からご予約いただけます。

所要時間：約3分

■ 配管保全センター株式会社について

配管保全センターは、分譲マンションの理事会様および賃貸マンションオーナー様向けに、無駄のない最適な配管保全のソリューションを提供するコンサルティング会社です。中立的な立場から最新の配管技術やサービス情報をYouTube等で配信し、月間約100件のお問い合わせをいただいています。2025年11月にはAI技術を活用した給水管工事の概算見積もりサービスを開始、2026年4月には長期修繕計画作成～業者選定までをトータル支援するAI修繕ドクターのサービスを開始し、マンション管理組合の意思決定をサポートしています。

【会社概要】

社名 配管保全センター株式会社

本社所在地 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階

代表取締役 藤田崇大

HP https://haikan-hozen.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

配管保全センター株式会社 広報担当

Email: info@haikan-hozen.co.jp

TEL: 03-4405-8606