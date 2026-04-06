スーパーマーケットバロー　大和田店開設のお知らせ

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株式会社バローホールディングス

代表取締役社長　森 克幸


皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


この度「スーパーマーケット　バロー大和田店」を福井県福井市に開設いたしますのでご案内申し上げます。福井県では2016年の春江店以来10年ぶりの出店となります。



【店舗コンセプト】


・福井県初の「生鮮スーパー　バロー」に振り切る！


「食べておいしい価値ある食材をバローから食卓へ」をコンセプトに、お客様から末永くご愛顧頂ける店舗づくりを実践して参ります。



特に見て頂きたいのは・・・「生鮮部門」になります、店舗の目の前が「福井中央卸売市場」というこれ以上ない環境です。「旬」「鮮度」「価値」にこだわり、食べておいしい価値ある食材をご提供し続けます。


お買物の楽しさと驚きを感じていただけるよう、ダイナミックな売場展開でお客様をお迎えいたします。


デリカ、ベークでは、「出来立て」「おいしさ」にこだわり、バローでしか買えない名物商品をご提供させていただきます。


また強みでもあるバローグループの商品調達、製造、加工機能を活かしたバローにしかないPB（プライベートブランド）商品も多数取り揃えております。


近隣のお客様だけでなく、地域を超えて支持していただけるよう商品力・サービスにより一層取り組み


「福井バローの旗艦店舗」として、食の専門店を実現して参ります。






バロー大和田店外観


水産対面コーナー


八百屋の生フルーツデザート


※画像はイメージとなります。



＜SM バロー大和田店の概要＞


1．オープン日　2026年4月10日（金）


2．店舗名称　スーパーマーケットバロー大和田店


3．所在地　福井県福井市大和田一丁目206番地


4．電話番号　0776-43-6283


5．建物構造　S造　平屋建


6．敷地面積 6,430 平方メートル


7．建築面積 3,235.76 平方メートル


8．延床面積 2,999.96 平方メートル


9．店舗概要　SM売場1,841.85平方メートル 　バックヤード　 1,089.52平方メートル


　　　　　　 共 用 面 積 68.59平方メートル 　合計2,999.96平方メートル 　　


10．駐車場駐車場　229台


11．営業時間月曜から金曜　午前10時～午後8時　土曜および日曜　午前9時30分～午後8時


※オープン3日間4 /10(金)～4/12(日)　 午前9時30分～午後8時


12．従業員等店長　　小笹　由裕


社員 31名、パートタイマー等 60名


13．設計・施工　設計有限会社中部設計施工ウィルビー株式会社







以　上