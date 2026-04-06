スーパーマーケットバロー　大和田店開設のお知らせ

株式会社バローホールディングス

代表取締役社長 森 克幸

皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「スーパーマーケット バロー大和田店」を福井県福井市に開設いたしますのでご案内申し上げます。福井県では2016年の春江店以来10年ぶりの出店となります。

【店舗コンセプト】

・福井県初の「生鮮スーパー バロー」に振り切る！

「食べておいしい価値ある食材をバローから食卓へ」をコンセプトに、お客様から末永くご愛顧頂ける店舗づくりを実践して参ります。

特に見て頂きたいのは・・・「生鮮部門」になります、店舗の目の前が「福井中央卸売市場」というこれ以上ない環境です。「旬」「鮮度」「価値」にこだわり、食べておいしい価値ある食材をご提供し続けます。

お買物の楽しさと驚きを感じていただけるよう、ダイナミックな売場展開でお客様をお迎えいたします。

デリカ、ベークでは、「出来立て」「おいしさ」にこだわり、バローでしか買えない名物商品をご提供させていただきます。

また強みでもあるバローグループの商品調達、製造、加工機能を活かしたバローにしかないPB（プライベートブランド）商品も多数取り揃えております。

近隣のお客様だけでなく、地域を超えて支持していただけるよう商品力・サービスにより一層取り組み

「福井バローの旗艦店舗」として、食の専門店を実現して参ります。

バロー大和田店外観水産対面コーナー八百屋の生フルーツデザート

※画像はイメージとなります。

＜SM バロー大和田店の概要＞

1．オープン日 2026年4月10日（金）

2．店舗名称 スーパーマーケットバロー大和田店

3．所在地 福井県福井市大和田一丁目206番地

4．電話番号 0776-43-6283

5．建物構造 S造 平屋建

6．敷地面積 6,430 平方メートル

7．建築面積 3,235.76 平方メートル

8．延床面積 2,999.96 平方メートル

9．店舗概要 SM売場1,841.85平方メートル バックヤード 1,089.52平方メートル

共 用 面 積 68.59平方メートル 合計2,999.96平方メートル

10．駐車場駐車場 229台

11．営業時間月曜から金曜 午前10時～午後8時 土曜および日曜 午前9時30分～午後8時

※オープン3日間4 /10(金)～4/12(日) 午前9時30分～午後8時

12．従業員等店長 小笹 由裕

社員 31名、パートタイマー等 60名

13．設計・施工 設計有限会社中部設計施工ウィルビー株式会社

以 上