【回し寿司 活】4月7日(火)より全店で「高知 うまいもんフェア」を開催。こだわりの限定握りから高知ならではの一品料理まで多彩なラインナップを提供

株式会社 活美登利

４月７日（火）より、「回し寿司 活」「寿司活」全店にて、「高知 うまいもんフェア」がスタート！



今月は「釜揚げしらす」や「荒木さん家のブリ」など、素材の良さが際立つ高知ならではの一皿が登場。

一品料理では、「土佐ジローの釜玉うどん」や「ニロギの唐揚げ」など、高知の恵みを活かした、この時期だけの味わいを豊富にご用意しました。





高知の“うまいもん”をぎゅっと詰め込んだラインナップ。この春だけの特別な味覚を、ぜひお楽しみください。

４月７日（火）スタート！「高知 うまいもんフェア」

寿司

荒木さんが丹精込めて育てた自慢の逸品

荒木さん家のブリ 418円



抜群の鮮度、ふんわりしっとり食感

高知 ふんわり釜揚げしらす 418円





豊かな味わいと環境に配慮し育てたサステナブルな真鯛

高知 真鯛未来 286円

香ばしく旨味口に広がる

高知 龍馬の藁焼きかつお 286円



土佐のブランド牛の肉みそが決め手

土佐揚げなす あかうし肉みそのせ 187円



鮭竜田をピリ辛の柚子胡椒マヨで

高知 柚子胡椒マヨの鮭竜田握り 253円



高知県ご当地グルメをサクッと！

高知シイラフライ握り 319円

一品

高知産の希少魚をからあげで

ニロギのから揚げ 286円



高知市民のソウルフード

柚子と青さの土佐やっこ 154円



四万十の風味豊かな「青のり」の醍醐味

四万十青のり入り味噌汁 154円



希少な土佐ジローの卵で贅沢に

土佐ジローの釜玉うどん 451円



高知の郷土料理 葉にんにくの「ぬた」で

高知 龍馬の藁焼きかつおのぬた 385円





瀬戸内「怪獣レモン」を使用 さわやかな味わい

怪獣レモンミンチカツ 253円



全店合計1200皿限定商品 漁師だけが知っている本当にうまい魚

トンごろイワシ素揚げ 385円





全店合計1200皿限定商品 高知黒潮まぐろの心臓をお刺身で

希少マグロのハツ刺 385円 ※4/20(月)からの販売です



柑橘王国・土佐が誇るゆずを使用した、爽やかなシャーベット

高知 ゆずシャーベット 385円



高知名物「ミレー」がアイスになって登場

ミレービスケットアイス 385円



はちみつ入りゆず飲料

ごっくん馬路村 319円



高知のソウルドリンクが清涼飲料水に！

ロングライフリープル 220円



土佐文旦シロップ「まるごとぶんたん」から生まれた文旦チューハイ

高知ぶんチュー 484円

こだわりシリーズ

鮮度が命 贅沢すぎる生の味わい

生タラバガニ 517円





ぷりっぷり！食感で旨味が凝縮されたプレミアムなブラックタイガー

マダガスカルの極み 286円



天然とは一味違う、濃厚な脂のり

大分とよの生さば 517円



珍しい霜降り和牛の生ハム こだわりの雪室熟成

雪室和牛の生ハム 352円



旨味の翼が広がる 至福の食感

天使の翼（フカヒレ） 517円



鮮度抜群！活け穴子を揚げたてでご提供

特大穴子天握り 616円



磯の香り 極上の食感 あわび軍艦・肝

活あわび踊り食い軍艦 319円

※ 価格は税込みです。

※ 仕入れ状況により、予告なく販売を終了する場合がございます。

これらの限定メニューは、４月７日（火）より期間限定で販売いたします.



今月は、「高知 うまいもんフェア」として、荒木さん家のブリや釜揚げしらす、土佐ジローの釜玉うどんなど、高知の豊かな自然が育んだ“うまいもん”が勢ぞろい。

握りはもちろん、一品料理やドリンクまで、幅広くお楽しみいただけます。



ご注文は店内タッチパネルの「今月のおすすめ」メニューからどうぞ。

一部メニューはテイクアウトにも対応しており、ご家庭でも「活」の味をお楽しみいただけます。



香ばしさ、爽やかさ、そして素材本来の旨味――

高知ならではの味覚を、この機会にぜひご堪能ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

詳細については、以下をご参照ください。

公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/

公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/

公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/

【店舗一覧】

〈回し寿司活〉

目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋

〈寿司活〉

ジョイナス横浜

【会社概要】

社名：株式会社活美登利

代表取締役社長：土屋秀仁

所在地：東京都品川区

事業内容：寿司レストランの経営

【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社活美登利 広報担当：花村 健

E-mail：hanamura@katumidori.co.jp

TEL：03-6417-9550