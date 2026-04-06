六甲高山植物園～春を告げる純白の花～ 「ミズバショウ」の群落が見頃です！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園では、春の訪れを告げる花「ミズバショウ」の群落が見頃です。北海道や東北地方などの北国では、春を告げる花は「サクラ」ではなく、「ミズバショウ」や「コブシ」と言われます。六甲高山植物園でも、気温の上昇とともに次々にミズバショウが開花しています。

この度当園ではミズバショウの魅力をより至近距離で体感していただくため、新たにフォトスポットを設置いたしました。湿生区に踏み入ることなく瑞々しいお花をすぐ目の前で観察でき、とっておきの写真も撮影できます。いましか出会えない景色をぜひお楽しみください。

◆ミズバショウ（サトイモ科）

唱歌「夏の思い出」で有名なミズバショウ。尾瀬では初夏に見頃を迎えますが、当園では春を告げる花として人気があります。最も目立つ白い部分は「仏炎苞（ぶつえんほう）」と呼ばれる葉が変形したものであり、その中に包まれるように咲く黄色い部分が花の集まりです。

六甲高山植物園では、約600株のミズバショウを自然に近い環境でご覧いただけるよう栽培しています。湿生区に広がる白く清冽な景色は、4月中旬までお楽しみいただける見込みです。

■イベント情報「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆近隣施設で開催のイベント

■フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

六甲高山植物園より徒歩5分に位置するROKKO森の音ミュージアムにて、フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と本施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催します。期間中は、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【会場】ROKKO森の音ミュージアム

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当フェア期間中は、毎週木曜日 ※2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休

【料金】※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

期間中、見頃の花

演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／

15：00～／16：00～（各回約30分間）

【曲目例】

・バレエ音楽『くるみ割り人形』から「花のワルツ」（チャイコフスキー作曲）

・ピアノ協奏曲 第21番 第2楽章（モーツァルト作曲）

・交響曲第9番『新世界より』から「第2楽章」（ドヴォルザーク作曲）他

野外アートゾーン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」出展の野外アート作品等を鑑賞できます。

【作品】

植田麻由《Daikon》、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※1）《2人の秘密の時間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A'、B-B'、C-C'（point A point B）》

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円、繁忙日（GW）：2,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

※1 高ははしごだか

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/85b24f56107904cd041f5cdcb4836189624a41c7.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1