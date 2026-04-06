“Off The Wall” Campaign with CORTIS ブランドキャンペーン第2弾が始動。既成概念の枠を超え、世界を席巻する韓国発次世代グループ「CORTIS」を起用。

VFジャパン株式会社

URL : https://www.vans.co.jp/ss26-off-the-wall-campaign_cortis.html(https://www.vans.co.jp/ss26-off-the-wall-campaign_cortis.html)

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、韓国発の新世代グループ「CORTIS (コルティス) 」とともに「Off The Wall」キャンペーン第2弾を2026年4月2日 (木) より開始いたします。

本キャンペーンは、ブランドのスローガンでもある「Off The Wall」のキーメッセージのもと、Authenticとともに自分らしく生きてきたすべての人を称え、その精神を今の時代に体現する人たちとともに表現します。

キャンペーン第2弾では、韓国発の新世代5人組ボーイズグループCORTISがクリエイティブに出演。

楽曲から振り付け、映像制作に至るまでメンバー自身が手がけ、デビューEP「COLOR OUTSIDE THE LINES」はBillboard 200で15位を記録。

既成概念の枠にとらわれない独自のスタイルで、世界的な注目を集めています。

Authenticとともに自分らしく生きる姿勢そのものが、本キャンペーンのメッセージと重なります。

ビジュアルでは、3月にローンチしたAuthentic Checkerboard Collectionに加え、4月2日(木) より販売開始するレトロな雰囲気を醸し出す2トーンカラーなど、多彩なカラーウェイを着用。

さらに、アッパーにシックなスウェード素材を採用し、サイドパネルに編み込み風のディテールを施したABC-MART限定モデルも登場します。

キャンペーン開始に伴い、Vans Storeおよび全国のABC-MART店舗対象店舗にて、

Authenticをお買い上げの方へ「Authenticラゲッジタグ」と「ストラップキーホルダー」をプレゼントいたします。

CORTISとともに、Authenticの新たな一面をぜひお楽しみください。

キャンペーン商品第1弾 商品詳細

キャンペーン商品第2弾 商品詳細

Authentic Knit 商品詳細 *ABC-MART限定モデル

Authentic

(Knit Black/Black)

品番：VN000Z75BKA

(Knit Racing Red)

品番：VN000Z75IZQ

(Knit Black/True white)

品番：VN000Z75BPB

自店販売価格：\8,250 (税込)

■ 取扱店舗情報

Vans公式オンラインストア(https://www.vans.co.jp/)

Vans Store PARCO Shibuya・原宿・アクアシティお台場・ イーアス沖縄豊崎店

ABC-MART一部店舗

ABC-MART GRAND STAGE一部店舗

ABC-MART 公式オンラインストア

Vans正規取扱店一部店舗

※店舗により取扱商品が異なります。予めご了承ください。

■ Authentic Knit 取扱店舗 (ABC-MART限定販売)

ABC-MART

ABC-MART GRAND STAGE

ABC-MART 公式オンラインストア(https://www.abc-mart.net/shop/)

■ 購入者限定ノベルティ

期間中にAuthenticを購入の方限定でオリジナルノベルティをプレゼント。

対象商品：Vans「Authentic」シリーズ ※一部商品を除く

対象店舗：Vans Store各店、ABC-MART店舗、ABC-MART公式オンラインストア

開催期間：2026年4月2日 (木 ) より ※無くなり次第終了

キャンペーン特典：Vansラゲッジタグ＆ストラップキーホルダー

■ About CORTIS

CORTIS (MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO) は、2025年8月のデビュー以来、BIGHIT MUSICが擁する世界的注目グループとしての地位を急速に確立。2025年9月8日にリリースした1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」はBillboard 200で15位を記録し、その年最も話題を集めた新人アーティストのひとつとして世界的な躍進を果たしました。2026年初頭にはNBA All-Star 2026のNBA Crossover Concert Seriesオープニングナイトでヘッドライナーを務め、K-POPアーティストとして初めて同イベントのトップを飾りました。現在は5月4日リリース予定の2nd EP「GREENGREEN」に向けて始動中です。グループ名「CORTIS」は「COLOR OUTSIDE THE LINES」というフレーズから不規則に6文字を抜き出して作られており、世の中が定めた枠を超えて自由に思考するという姿勢を体現しています。その名の通り、既成概念にとらわれず自らの流儀でクリエイションを追求するグループです。

■ About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall