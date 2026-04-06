【出展募集】第40回グルメショー秋2026 魅力ある食品の価値を広く発信

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は、新しいマーケットを切り拓く、プレミアムフードの見本市「第40回グルメショー秋2026」を9月に東京ビッグサイトで開催します。地域の生産者を中心に「品質」、「ライフスタイル」志向の多様なマーケットへの足掛かりとして定評がある当見本市に関し、現在出展企業を募集しています。お申込み締切日は6月5日（金）。

なお、4月17日（金）にはオンライン出展検討説明会を実施。見本市活用のメリットや出展成果について事例を交え解説します。

出展社のこだわりや想いを伝える、出展エリアや展示イベント

グルメショーは食品の質を重視する小売業、サービス業、卸売業はもちろん、様々な業種・業態の方が来場します。決定権を持つバイヤーが多く来場することも特徴として挙げられます。

会場は主にローカルフード展、スタイリッシュフード展、ウェルビーフード展、ワールドフード展、ソリューション展の5つの出展エリアで構成。魅力ある食品の価値を広く発信します。

さらに、ビジネスマッチング、出展商品をより周知させるコンテストやテーマ展示など、出展社のこだわりや想い、魅力、価値を伝える有益な企画も設け、出展社と来場者双方の満足度を高めます。

詳細はこちら :https://www.gourmetshow.jp/40gs/

【主な出展対象】

食品メーカー、自治体・経済団体、卸売業、商社、サービス業、コンサルティングなど

出展資料請求はこちら :https://www.gourmetshow.jp/form/exhibitor/

オンライン出展検討説明会 見本市活用のメリットや成果を紹介

開催概要をはじめ出展成果を挙げるための見本市活用のポイント、これから望まれる新たな販路開拓について、具体的な出展事例や流通事例を交えながらご紹介いたします。

【日時】2026年4月17日（金）13：30～15：30（YouTube配信を予定）

【内容】

１開催概要およびグルメショー販路開拓のポイント

２海外販路開拓プログラム

３バイヤーへの効果的な商品PR／講師：岩崎利恵子氏（株式会社リノア 執行役員）

詳細およびお申込みはこちら :https://www.gourmetshow.jp/40gs/40briefing/

第40回グルメショー秋2026開催概要

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2026年9月2日（水）～4日（金）

会場：東京ビッグサイト東展示棟東1ホール

時間：10時～18時（最終日は17時まで）

入場料：無料（事前登録制）

オフィシャルサイト：https://www.gourmetshow.jp/40gs/

開催テーマ：継がれる和、ひらかれる味、食の地域ブランド再発見

節目となる第40回のテーマは「継がれる和、ひらかれる味、食の地域ブランド再発見」。これまで日本の食品流通は価格、量、効率を重視する構造に支えられてきましたが、昨今は消費者の価値観は大きく変化し、安全性や背景、作り手の姿勢、文化的価値を重視する傾向が強まっています。

地域に育まれた日本の食の地域ブランドには、価格や量といった、数字では測れない価値があります。世代を超えて受け継がれる技、土地の記憶を宿す食材、おいしさの追求と手を抜かないという美意識。そして、ひと口の余韻が記憶に残る食がたくさんあります。

グルメショーは日本各地の高品質な食品を味だけではなく、生き方、思想、時間といった感性の軸で新たな魅力を再発見できる場を提供します。伝統をそのまま守るだけではなく、デザインや用途、提案方法に新しい解釈を加え、生活者の上質なライフスタイルに寄り添う食品が一堂に会します。

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社 グルメショー事務局

TEL 03-3847-9853

メールアドレス：info@gourmetshow.jp