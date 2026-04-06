スペイン「MADCUP BASKET 2026」大会結果のご報告

一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー

一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー（所在地：東京都、代表理事：東 英樹、以下 bjアカデミー）は、EPG株式会社と連携し、育成年代国際育成プロジェクト 「bj GLOCAL CHALLENGE」 を推進しています。

2026年3月29日～4月1日にスペイン・マドリードで開催された 「MADCUP BASKET 2026」 において、公式チーム「JAPAN UN1TED」として参戦したU12男子・U14男子・U14女子の3カテゴリーの大会結果が確定しましたのでご報告いたします。

■ 大会結果｜MADCUP BASKET 2026

U12男子｜優勝

圧倒的な攻撃力とスピード、そして日本らしい組織力を武器に、“全勝での完全優勝”を達成しました。

● グループ予選

98-47 vs Baloncesto

77-59 vs Mostoles

51-0 vs San Agustin

● 決勝トーナメント

準決勝：71-20 vs Barea B

決勝：104-55 vs MAJADAHONDA

● 最終結果：優勝

● 大会MVP：伊藤 快理（いとう かいり）

U14女子｜優勝

高いスキル、スピード、そして粘り強さを武器に、強豪クラブ相手に全試合で主導権を握り続け“無敗優勝”を果たしました。

● グループ予選

71-59 vs Baloncesto

86-34 vs Estudiantes

66-16 vs Barea B

● 決勝トーナメント

準決勝：88-59 vs Barea A

決勝：95-67 vs BALONCESTO

● 最終結果：優勝

● 大会MVP：山田 笑愛（やまだ にこあ）

U14男子｜第4位

激戦の連続となったカテゴリーで、タフなヨーロッパ勢と互角に渡り合い、総合4位という結果を収めました。

● グループ予選

52-1 vs Estudiantes

72-61 vs Mostoles

● 決勝トーナメント

準決勝：66-76 vs Barea A

3位決定戦：79-103 vs OBRADOIRO

● 最終結果：第4位

■ 代表理事コメント（東 英樹）

今回のMADCUP挑戦は、日本の育成年代が“世界を当たり前の挑戦先”として捉えていく第一歩でした。優勝したU12男子・U14女子、そして激戦を戦い抜いたU14男子すべてが、この大会を通じて大きく成長しました。bj GLOCAL CHALLENGE では、これからも世界と地続きの育成環境をつくり、未来の日本バスケットボールを担う選手たちに挑戦の場を提供し続けます。

■ 今後の展開

2026年度も以下の国際・国内育成活動を継続的に実施予定です。

・海外遠征および国際大会参戦

・国際交流プログラム（欧州クラブとの交流試合・合同練習）

・国内強化キャンプ

・グローバル育成プログラムの拡充

詳細は公式サイト、SNSにて順次発表いたします。

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー

広報担当：木村

メール：coach@bj-academy.com

公式サイト：https://www.bj-academy.com/