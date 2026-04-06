美容サロン業界をアップデートするラジオ番組「＃サロプロ」 2026年4月放送スタート
KUROCO株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：齋藤 健太）は、美容サロンオーナーをゲストに迎え、経営の意思決定やマネジメントの実像に迫るラジオ番組「＃サロプロ」を2026年4月より開始します。
■ 番組について
本番組は、美容サロン経営者のリアルな声をラジオという形で届けることを目的としています。毎回のゲストに、経営の岐路となった判断、マネジメントの苦悩、業界への想いをインタビュー形式で深掘りします。また、毎週ルーレットで決まる「経営者のここだけの話」コーナーでは、思わぬ素顔が飛び出すことも。
ラジオ収録と同時に動画撮影も行い、YouTubeでのアーカイブ配信も実施します。
■ 今月のゲスト4名紹介
第1回ゲスト：株式会社ECLART 代表取締役社長 南 裕大 氏
【プロフィール・サロンの特徴】
千葉県船橋市出身、山野美容専門学校卒業。銀座の美容室で5年間勤務した後、業務委託サロンで13年間にわたりエリアマネージャーとしてマネジメント経験を積む。2021年に株式会社ECLARTを設立し、全席個室・高単価・高待遇をコンセプトとし、わずか5年で全国37店舗へと急拡大させる傍ら、現在も月に10日は自ら現場に立つ「現役美容師」としての顔も持つ経営者である。
会社HP：https://eclart.co.jp/
【放送予定内容】
・資金ショートの危機と「経営の勘」
独立1年目に直面した倒産寸前の資金難をどう乗り越え、いかにして現在の経営リスクに対する高い感知能力を養ったのか、その生々しい実体験を明かす。
・「属人化」こそが美容室の勝ち筋
仕組みに頼り切りにならず、あえて「人」に依存することで顧客満足度を高める、現場を知り尽くした南氏ならではの組織論を披露する。
・老舗ブランドとの革新的な教育提携
中途採用特化型の自社にはない強みを持つ「mod's hair」と業務提携を結んだ背景と、新卒・中途採用の垣根を越えて美容師の生涯雇用を守る戦略に迫る。
・YouTubeを通じた業界変革への挑戦
「美容師を救うチャンネル」での発信を通じて、業界の不透明な課題を可視化し、次世代の美容師たちが安心して夢を追いかけられる環境作りのためのビジョンを伝える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346034/images/bodyimage1】
第2回ゲスト：株式会社Ashanti 代表取締役 坂井 孝輔 氏
【プロフィール・サロンの特徴】
投資会社、コンサルティング業界を経て、「事業会社で働きたい」という想いから美容業界へ転身。2025年より代表取締役に就任。東京・神奈川を中心に、北は札幌から南は鹿児島まで全国80店舗のサロンを展開している。美容師免許を持たない「非美容師」経営者として、感性主体の業界にロジカルなKPI管理と仕組み化を導入しているのが最大の特徴。
会社HP：https://ashanti-hair.com/
【放送予定内容】
・異業種からの挑戦と「ワクワク」
提示されたオファーの中で、当時最も規模が小さかった同社をあえて選んだ理由と、現場との壁を乗り越えた経緯について。
・脱・カリスマ依存の「仕組み経営」
特定のヒーロー（カリスマスタイリスト）に依存せず、400名を超える全スタイリストが永続的に活躍できる組織づくりの秘訣。
・美容業界の離職課題
2～3年かかるアシスタント期間を「半年」に短縮する独自のアカデミー制度と、離職者をほぼ出さない驚異の育成実績。
・閉鎖的な業界を変革するオープン戦略
自社のノウハウを競合にも公開し、パートナーシップを通じて美容師の卵を守る、業界全体のアップデートを見据えた展望。
■ 番組について
本番組は、美容サロン経営者のリアルな声をラジオという形で届けることを目的としています。毎回のゲストに、経営の岐路となった判断、マネジメントの苦悩、業界への想いをインタビュー形式で深掘りします。また、毎週ルーレットで決まる「経営者のここだけの話」コーナーでは、思わぬ素顔が飛び出すことも。
ラジオ収録と同時に動画撮影も行い、YouTubeでのアーカイブ配信も実施します。
■ 今月のゲスト4名紹介
第1回ゲスト：株式会社ECLART 代表取締役社長 南 裕大 氏
【プロフィール・サロンの特徴】
千葉県船橋市出身、山野美容専門学校卒業。銀座の美容室で5年間勤務した後、業務委託サロンで13年間にわたりエリアマネージャーとしてマネジメント経験を積む。2021年に株式会社ECLARTを設立し、全席個室・高単価・高待遇をコンセプトとし、わずか5年で全国37店舗へと急拡大させる傍ら、現在も月に10日は自ら現場に立つ「現役美容師」としての顔も持つ経営者である。
会社HP：https://eclart.co.jp/
【放送予定内容】
・資金ショートの危機と「経営の勘」
独立1年目に直面した倒産寸前の資金難をどう乗り越え、いかにして現在の経営リスクに対する高い感知能力を養ったのか、その生々しい実体験を明かす。
・「属人化」こそが美容室の勝ち筋
仕組みに頼り切りにならず、あえて「人」に依存することで顧客満足度を高める、現場を知り尽くした南氏ならではの組織論を披露する。
・老舗ブランドとの革新的な教育提携
中途採用特化型の自社にはない強みを持つ「mod's hair」と業務提携を結んだ背景と、新卒・中途採用の垣根を越えて美容師の生涯雇用を守る戦略に迫る。
・YouTubeを通じた業界変革への挑戦
「美容師を救うチャンネル」での発信を通じて、業界の不透明な課題を可視化し、次世代の美容師たちが安心して夢を追いかけられる環境作りのためのビジョンを伝える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346034/images/bodyimage1】
第2回ゲスト：株式会社Ashanti 代表取締役 坂井 孝輔 氏
【プロフィール・サロンの特徴】
投資会社、コンサルティング業界を経て、「事業会社で働きたい」という想いから美容業界へ転身。2025年より代表取締役に就任。東京・神奈川を中心に、北は札幌から南は鹿児島まで全国80店舗のサロンを展開している。美容師免許を持たない「非美容師」経営者として、感性主体の業界にロジカルなKPI管理と仕組み化を導入しているのが最大の特徴。
会社HP：https://ashanti-hair.com/
【放送予定内容】
・異業種からの挑戦と「ワクワク」
提示されたオファーの中で、当時最も規模が小さかった同社をあえて選んだ理由と、現場との壁を乗り越えた経緯について。
・脱・カリスマ依存の「仕組み経営」
特定のヒーロー（カリスマスタイリスト）に依存せず、400名を超える全スタイリストが永続的に活躍できる組織づくりの秘訣。
・美容業界の離職課題
2～3年かかるアシスタント期間を「半年」に短縮する独自のアカデミー制度と、離職者をほぼ出さない驚異の育成実績。
・閉鎖的な業界を変革するオープン戦略
自社のノウハウを競合にも公開し、パートナーシップを通じて美容師の卵を守る、業界全体のアップデートを見据えた展望。