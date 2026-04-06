コードレス小型ヒートガンの世界市場2026年、グローバル市場規模（18V型、20V型）・分析レポートを発表
2026年4月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス小型ヒートガンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス小型ヒートガンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス小型ヒートガン市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は442百万ドルと評価され、2031年には581百万ドルへ拡大し、年平均成長率4.0%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
コードレス小型ヒートガンは、電源コードを必要としない携帯型の熱風工具であり、主にリチウムイオン電池を搭載しています。短時間で高温に到達でき、熱収縮チューブ処理、溶接、電子機器の修理など多様な用途に対応します。軽量で持ち運びやすく、狭い場所や多様な作業環境において柔軟に使用できる点が特徴です。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはHarbor Freight、Milwaukee、DeWALT、Ryobi、Ridgid、Makita、Bosch、Metabo、Kobalt、Steinelなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、ブランド力、価格競争力、販売チャネルなどの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に18Vと20Vに分類されます。また用途別にはオンライン販売とオフライン販売に分かれ、それぞれ異なる販売特性を持っています。このような分類により、販売戦略や市場動向をより詳細に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特に北米および欧州では工具市場の成熟と需要の安定性により重要な市場となっています。一方で、アジア太平洋地域では製造業の拡大やDIY需要の増加に伴い市場成長が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、携帯性と利便性への需要の高まり、バッテリー性能の向上、多用途工具へのニーズの拡大などが挙げられます。また、作業効率向上や安全性向上を目的とした製品開発も市場拡大を後押ししています。一方で、価格競争や性能面での制約が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、携帯型工具需要の拡大と技術革新を背景にさらなる発展が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス小型ヒートガンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス小型ヒートガンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス小型ヒートガン市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は442百万ドルと評価され、2031年には581百万ドルへ拡大し、年平均成長率4.0%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
コードレス小型ヒートガンは、電源コードを必要としない携帯型の熱風工具であり、主にリチウムイオン電池を搭載しています。短時間で高温に到達でき、熱収縮チューブ処理、溶接、電子機器の修理など多様な用途に対応します。軽量で持ち運びやすく、狭い場所や多様な作業環境において柔軟に使用できる点が特徴です。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはHarbor Freight、Milwaukee、DeWALT、Ryobi、Ridgid、Makita、Bosch、Metabo、Kobalt、Steinelなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、ブランド力、価格競争力、販売チャネルなどの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に18Vと20Vに分類されます。また用途別にはオンライン販売とオフライン販売に分かれ、それぞれ異なる販売特性を持っています。このような分類により、販売戦略や市場動向をより詳細に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特に北米および欧州では工具市場の成熟と需要の安定性により重要な市場となっています。一方で、アジア太平洋地域では製造業の拡大やDIY需要の増加に伴い市場成長が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、携帯性と利便性への需要の高まり、バッテリー性能の向上、多用途工具へのニーズの拡大などが挙げられます。また、作業効率向上や安全性向上を目的とした製品開発も市場拡大を後押ししています。一方で、価格競争や性能面での制約が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、携帯型工具需要の拡大と技術革新を背景にさらなる発展が期待されています。