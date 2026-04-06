奈良交通株式会社は、当社に現存する最後の一台となったボンネットバスが、本年１０月１３日に当該車両の運行開始から６０周年を迎えることを記念し、正倉院文様をモチーフにした図柄とボンネットバスをコラボレーションさせた手ぬぐいを２０２６年４月１７日（金）より発売いたします。













１．本商品について

本商品は、奈良交通が奈良を中心に活動するクリエイターや企業と連携し、奈良の魅力を商品として発信・展開するプロジェクト『narakotsu＆』（ナラコウツウアンド）の第４弾アイテムとして企画・製作しました。









今回は、奈良で活動する「えぼしSENSHOKU CREATOR」のいなむらみなこ氏に製作を依頼。正倉院文様をモチーフにした図柄にボンネットバスや「６０」の隠し文字がデザインされた色彩豊かな手ぬぐいが誕生しました。いなむら氏は、日本の伝統的な型染めの技法を用いて、デザイン～手染め～縫製まですべての工程をおひとりで行われているため、一枚一枚がオリジナルの希少価値の高い商品となっています。





※本商品は、正倉院および宮内庁の承認・監修を受けたものではありません。

２．えぼしSENSHOKU CREATORについて

染織クリエイターいなむらみなこ氏によるオリジナル手染めブランド。「奈良を染める」をテーマに、奈良ゆかりのデザインと今の感覚を融合させたテキスタイルを提案しています。





３．ボンネットバス６０周年について

奈良交通に現存するボンネットバスは、２０２６年１０月１３日に、当該車両の運行開始から６０周年を迎えます。車体の前部にエンジンを入れる「ボンネット」がついているこの形のバスは、戦後盛んに国内で製造され、高度経済成長期の発展を支えましたが、輸送効率のよい新たな車両の登場により、１９７０年代を境に姿を見せなくなりました。





４．商品の概要

（１）商品名

ボンネットバス手ぬぐい





（２）仕様

色：グリーン/ネイビー２色展開

素材：綿１００％

サイズ：約３３×９０cm





（３）販売価格

各２，９７０円（税込）





（４）販売開始日

２０２６年４月１７日（金）１７時～

づっとなら公式通販オンラインショップ（https://zuttonara.stores.jp/）





５．販売場所

（１）通販サイト

づっとなら公式通販オンラインショップ（https://zuttonara.stores.jp/)





（２）イベント

主に県内で行われるイベントで販売予定





６．お問合せ

この商品に関するお問合せは

奈良交通株式会社 経営戦略室 地域連携推進グループ

TEL：０７４２（２０）３１３４ （９：００～１８：００/土日祝除く）