国立音楽大学(読み：くにたちおんがくだいがく、所在地：立川市、学長：梅本実、以下「本学」または「くにおん」)は、2026年4月11日(土)に国立音楽大学キャンパス内にて、「コンサート&レクチャー 前川建築と国立音楽大学」を開催いたします。

本イベントでは、講堂大ホールでのパイプオルガンの演奏と、本学にある前川建築の魅力を紐解くレクチャーを掛け合わせた特別なプログラムをお届けします。

1983年に竣工した本学講堂は、東京文化会館や東京都美術館など数々の建築物で知られる前川國男の設計です。その後、本学では前川建築設計事務所とタッグを組み、大学や附属各校のキャンパス整備を進めてきました。









■メインプログラム：コンサート&レクチャー(講堂大ホール)

講堂大ホールは前川國男晩年の作品で、前川建築のエッセンスが詰まった美しいホールです。前半のコンサートでは、このホールで荘厳なパイプオルガンの演奏をお楽しみいただきます。また後半は、前川建築設計事務所所長の橋本功氏をお迎えし、「前川建築と国立音楽大学」をテーマとした特別レクチャーを実施します。

本学卒業生である柴田翔平氏の司会のもと、日本近代建築の巨匠・前川國男の軌跡をたどりながら、本学ならではの前川建築の魅力に深く迫ります。





国立音楽大学 講堂大ホール









■追加企画：講堂小ホールの響きを感じることができるピアノのミニコンサート

同日15時30分より、扇形に配置された客席と豊かな響きが特徴の「講堂小ホール」にて、本学鍵盤楽器専修(ピアノ)の学生3名によるミニコンサートを開催します。大ホールのパイプオルガンと併せて、講堂小ホールでの美しいピアノの音色をご体感いただけます(※大ホールの入場料のみでご鑑賞いただけます)。





国立音楽大学 講堂小ホール









■関連展示について

イベント当日は、講堂ホワイエにて前川建築に関する貴重な資料展示も行います。ご来場の際はぜひ併せてお楽しみください。





※同日開催の特別企画「くにおん前川建築見学ツアー」につきましては、ご好評につき定員に達したため、お申し込み受付を終了いたしました。









■100周年記念特設サイトにて「前川建築シリーズ」を連載中

国立音楽大学100周年特設サイトでは、特別企画『名建築と学ぶ～前川建築とくにおん』と題し、本法人内の知る人ぞ知る前川建築の魅力を紹介するWeb連載を公開しています。本イベントで司会進行を務める本学卒業生の柴田翔平氏が国立音楽大学の前川建築に関する建築的特徴や音楽大学ならではの工夫を紐解いています。

イベントとあわせてご覧いただけます。

連載記事一覧： https://www.kunitachi.ac.jp/100th/maekawa_architects/article/









【開催概要】

イベント名：コンサート&レクチャー 前川建築と国立音楽大学

日程 ： 2026年4月11日(土)

会場 ： 国立音楽大学 講堂

入場料 ： 500円(事前申し込み不要)(本法人の各校在学生は無料)

※講堂小ホールへの入場料は上記500円に含まれます。

タイムスケジュール： 15:30～16:15

ピアノのミニコンサート(講堂小ホール)(開場15:10)

16:30～17:50

コンサート&レクチャー(講堂大ホール)(開場16:00)

主催 ： 国立音楽大学創立100周年記念事業実行委員会





▼詳細につきましては、下記URLよりご確認ください

https://www.kunitachi.ac.jp/100th/maekawa_architects/article/info_maekawa_kunion.html





チラシ表

チラシ裏









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