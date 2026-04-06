フロイント産業株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伏島 巖、以下「当社」)は、ハタラクエール実行委員会(事務局：株式会社労務研究所)が主催する表彰制度「ハタラクエール2026」において、2026年度の「福利厚生推進法人」として認証されましたことをお知らせいたします。





ハタラクエール2026ロゴマーク





◆ハタラクエールについて

「ハタラクエール」は、福利厚生の充実・活用に注力する企業・団体・自治体を対象に、表彰を行う制度です。福利厚生の普及と発展を目的とし、優れた福利厚生制度を実施する法人や、福利厚生の向上に取り組む意欲ある法人を表彰・認証しています。※1

本制度では、福利厚生の取り組みを6つの評価軸に基づいてスコア化し、一定以上のスコアを獲得した法人が「福利厚生推進法人」として認証されます。評価軸は以下の通りです。





1. 経営課題への対応軸

2. 現状把握の軸

3. 制度充実の軸

4. 運用充実の軸

5. 福利厚生への熱意の軸

6. その他





当社は特に「福利厚生への熱意」の評価軸において高く評価されました。経営者が福利厚生を重視し、経営戦略の一環として福利厚生を活用していることと、担当者が従業員の声をふまえて福利厚生を改善している点が認証の主な要因となりました。





当社では“「なくてはならない」技術に挑み、健やかで潤いのある生活を支える”という経営ビジョンの実現を目指し、社会的責任を果たすためのサステナビリティ活動※2に取組んでいます。その一環として、社員のエンゲージメント向上を重要課題と位置づけ、福利厚生制度の充実を推進しています。今後も社員が働きやすい職場環境を整備し、より良い企業文化の醸成に努めてまいります。









■会社概要

会社名 ： フロイント産業株式会社

所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目25-13 フロイントビル

代表 ： 伏島 巖

設立 ： 1964年4月22日

事業内容： 医薬品、食品、化学等の業界向け造粒・コーティング装置および

プラントエンジニアリングと医薬品添加剤、食品品質保持剤、

栄養補助食品等の開発・製造販売

URL ： https://www.freund.co.jp/