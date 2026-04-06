全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、お客様のために厳選した謎や物語を毎月お届けするサブスクリプションサービス『Mystery for You』の2026年3月の新作ラインナップを公開します。★『Mystery for You』公式サイト：https://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/

『Mystery for You』とは、簡単な10個の質問に答える「謎診断」でお客様の好みを分析し、ぴったりの謎や物語を毎月ご自宅にお届けするサービスです。心温まるストーリー謎、頭脳をフル回転させるパズル、仕掛け満載の謎など、バリエーション豊かなコンテンツをご用意。リアル脱出ゲームのコンテンツディレクターたちが、本サービスのためだけに制作した限定の謎と物語をお楽しみいただけます。2026年3月にお届けした『Mystery for You』の新作も魅力的なものばかり。コンテンツディレクター櫻庭史郎のコメントとともに、ラインナップをご紹介します。新しいことを始めるにもぴったりなこの時期に、ご自宅であなたのためだけの謎や物語をゆっくりと楽しんでみませんか。

①『STREET NAZO ART』

とある町に突如出現したストリートアート。まるでバンクシーのような落書きが壁一面に描かれていました。しかもこのアートは謎解きになっています。市役所観光課の職員たちが対応に追われているが、次第に事態はとんでもない方向に転がっていくことになります。キットデザインのリアリティや驚きのストーリー展開をお楽しみください。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント街中に突如謎が描かれたストリートアートが出現する、という設定がまずワクワクしました。さらにその設定だけに落ち着かず、もう何展開もの物語が仕込まれており、ずっとこのさきどうなるんだろうという気持ちが途切れることなく遊ぶことができました。

②『魔術解析機関-Institution of Witch Craft Analyzation-』

20XX年、古代遺跡の発掘や遺物の分析が進む中、超常現象を引き起こすことができる”魔術”に関する壁画や資料が、各地で発見されるようになりました。古代魔術の解析と再現を専門とする“古代魔術解析機関”の新入りであるあなたの元に、初仕事として未解析の古代魔術が届きます。あなたの手で謎に包まれた古代魔術を発動させ、引き起こされる超常現象を解析できる没入感のある謎に挑戦してください。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント魔法を解析するという設定の中で、「魔法陣を描く」というアクションをうまく紙での謎解きに落とし込んだ作品でした。あまり他では見たことのないギミックを多用しており、最後まで新鮮な驚きを味わうことができました。

③『雨の日の出会いと、隠されたメッセージ』

高校2年生の武宗は、雨の日に出会った女子高生「ココアちゃん」と放課後のカフェで親しくなりました。しかし些細な喧嘩の後、彼女は姿を消してしまいます。代わりに「願いを叶えればまた会える」と書かれた手紙と謎が残され、武宗は彼女に会うためその謎に挑み始めることに。多種多様な謎と読み応えのあるストーリーが楽しめます。◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント様々な謎がバランスよく盛り込まれて謎解きとしてのボリュームが満点ながら、その上で物語がしっかりと練られているような隙のない作品でした。謎解き上のギミックが、物語上の展開に違和感なく寄り添っていた印象です。2026年3月にお届けしたこれらの新作は、『Mystery for You』を2か月継続いただくことで、4月以降もマイページからご購入いただけます 。あなたのお家時間にワクワクをお届けする『Mystery for You』を、この機会にお楽しみください。

『Mystery for You ー毎月届く、あなたのためだけの謎』ー概要

■公式サイトhttps://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/■サービス概要リアル脱出ゲームのSCRAPが送る、サブスクリプションサービスです。謎診断で、あなたにぴったりの謎や物語をセレクト。毎月、驚きの仕掛けや感動が詰め込まれた体験を、あなたのお家のポストにお届けする「謎」の定期便です。折ったり切ったり仕掛けいっぱいの謎、心温まるストーリーに包まれた謎、超高難易度なパズル。あなたにピッタリ合うのは何でしょう？どんな体験が届くのか、それは未来のお楽しみ。★30秒であなたにピッタリな謎や物語がわかる「無料謎診断」はコチラ：https://mystery-for-you.scrapticket.jp/diagnose

☆POINT１：最新、ここだけの体験届く謎や物語は本サービスのために制作。ここだけの体験をお楽しみください。☆POINT２：あなたの好みの「謎」を診断10個の簡単な質問に答えてあなたの好みを分析。謎解きの知識は不要です。☆POINT３：定期的に毎月の楽しみが届くあなたに合った謎や物語が毎月届きます。もし合わない場合は再度診断も可能です。■販売価格・基本プラン：月額1,200円（税込）あなたにセレクトされた新作謎が毎月1つ届きます。・よくばりプラン：月額3,400円（税込）毎月すべての新作謎（3種）が届きます。※別途送料500円（税込）が発生します。■Mystery for Youが届くまで・STEP1：謎診断をする診断結果に基づき、あなたに合った謎や物語をセレクトします。ご購入手続きは診断のあとにございます。・STEP2：ポストに届く謎はポストに届くので、忙しくても受け取りは安心です。・STEP3：謎解きがスタートひとりでもご家族とでも、お好きな時間に、お好きな場所で謎解きをお楽しみいただけます。どんな謎が届くかお楽しみに。■継続特典会員を継続していただいた方に感謝の気持ちを込めて、定期的に嬉しい限定特典をお届け。

☆初回購入特典：オリジナルボールペン☆2ヶ月継続特典：『Mystery for You』の過去作品がすべて購入可能に☆3ヶ月継続特典：オリジナルエコバッグ☆9ヶ月継続特典：オリジナルハンカチ☆12ヶ月継続特典：毎月謎と一緒に届くメッセージカード1年分（12枚）を使った壮大な謎解き☆15ヶ月継続特典：オリジナルクリップボード☆20ヶ月継続特典：オリジナルファイル☆24ヶ月継続特典：『Mystery for You』感想ふせん☆33ヶ月継続特典：オリジナルポーチ☆36ヶ月継続特典：オリジナルレターセット☆40ヶ月継続特典：オリジナル日めくりカレンダー☆48ヶ月継続特典：『加藤隆生殺人事件』（オリジナル謎）☆55ヶ月継続特典：オリジナルミニトート☆60ヶ月継続特典：オリジナルカトラリーセット☆66ヶ月継続特典：オリジナルラゲッジタグ■販売元／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine