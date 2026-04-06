琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）が運航するびわ湖の大型観光船「ミシガン」では、4月25日（土）～5月6日（水・休）のゴールデンウィーク期間中、ご家族やご友人同士でお楽しみいただける様々なイベントをご用意しております。 ミシガンの就航記念日である4月29日（水・祝）には、大津市の観光キャラクター「おおつ光ルくん」と三井寺（園城寺）のPRキャラクター「べんべん」、大阪・門真市から「ジェイキーとずぼらちゃん」が大津港に登場し、ミシガンバースデーを盛り上げます。 さらにミシガンバースデーの4月29日（水・祝）と5月5日（火・祝）のこどもの日には、小学生以下のお子さまにオリジナルノベルティをプレゼントいたします。また、期間中の土日祝休にはナイトクルーズ便も限定運航。今年は新たにご要望の多かった船内レストランでのお食事付プランに、窓側席を確約できる特別プランが登場し、コース料理とともに記念日やお祝いなどのシーンを彩ります。 他にも、抽選でプレゼントが当たるSNS（X）での画像投稿キャンペーンも行います。 今年のゴールデンウィークは、ご家族やご友人同士で、船上ならではの特別なひとときをお過ごしください。

ミシガンクルーズ GW情報 4月25日（土）～5月6日（水・休）

https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/21902/

■4月29日（水・祝）ミシガンバースデー

ミシガンは1982年4月29日に就航しました。今年のミシガンバースデーには大津市の観光キャラクター「おおつ光ルくん」と三井寺（園城寺）のPRキャラクター「べんべん」、さらに大阪・門真市から「ジェイキー と ずぼらちゃん」が大津港に登場！ミシガンご乗船のお客様をお出迎えします。

実施日

2026年4月29日（水・祝）

登場場所

大津港観光船のりば

登場時間

ミシガン60、ミシガン90の各便出港前※各キャラクターの登場時間は当社公式ホームページをご確認ください

■お子さまプレゼントデー！

4月29日（水・祝）ミシガンバースデーではオリジナルステッカー、5月5日（火・祝）こどもの日は、オリジナル缶バッジを、ミシガンにご乗船の小学生以下のお子さまにプレゼント！

実施日

2026年4月29日（水・祝）、5月5日（火・祝）

対象者

ミシガン各便（ミシガン60、ミシガン90、ミシガンナイト）にご乗船の小学生以下のお子さま

配付場所

大津港チケット窓口※数に限りがございます。なくなった場合は、他のノベルティに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

■「ミシガンナイト」限定運航

ゴールデンウィーク期間中の土日祝休限定で、ナイトクルーズ便を運航。美しいびわ湖の夕景と夜景を気軽にお楽しみいただける、自由席プランや、船内レストランにてシェフ特製のコース料理をご賞味いただけるお食事付プランをご用意。窓際席確約お食事付プランも新登場！

運航日

2026年4月25日（土）～5月6日（水・休）の土日祝休

内容

大津港発着18:30～20:00（90分間クルーズ）

料金

自由席：乗船料 大人（中学生以上）3,600円、小学生1,800円お食事付プラン（予約制）：コース料理代8,000円、10,000円 ＋乗船料 大人（中学生以上）3,600円、小学生1,800円窓際席確約！お食事付プラン（予約制）：コース料理代15,000円 ＋乗船料大人（中学生以上）3,600円 ※大人（中学生以上）の方のみご利用可※コース料理をご予約のお客様は18:00より乗船開始、食事提供(係船営業）※仕入れ状況などにより、メニューが変更になる場合がございます※料金はすべて税込表記です

〇ご予約・お問い合せ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）ＷＥＢ予約⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/reservation/

〇大津港までのアクセス

京阪・びわ湖浜大津駅下車徒歩約3分ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）名神大津I.Cより車で約10分

【ミシガンクルーズについて】

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年の就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、船内では、軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も満喫できる、総合的なエンターテイメントクルーズ船です。クルーズ詳細⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

「びわ湖クルーズ」 X投稿キャンペーンを実施します！

キャンペーン期間中、ミシガンクルーズまたは竹生島クルーズに乗船時に撮影した写真（過去写真もOK）をX（旧Twitter）に投稿しよう！投稿していただいた方の中から抽選で1名様に、アフタヌーンティー付きミシガンクルーズペア乗船券をプレゼント！投稿期間：2026年4月25日（土）～5月31日（日）投稿方法：①キャンペーン期間中、ミシガンクルーズまたは竹生島クルーズ乗船時に写真を撮影②琵琶湖汽船のX（旧Twitter）の公式アカウントをフォロー③画像にハッシュタグ「#琵琶湖汽船」と、乗船したクルーズ名「#ミシガンクルーズ」または「#竹生島クルーズ」をつけて投稿！※応募要項などの詳細は、公式WEBサイトをご覧ください

※画像は全てイメージです

https://newscast.jp/attachments/6OaL7UuUE3HoJlSCZ3Yf.pdf