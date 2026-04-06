毎年、ゴールデンウィーク（GW）明けに新入社員の離職が増加する傾向が注目される。しかし、その背景を「休み中に冷静に考えた結果」と捉えるのは適切ではない。人材定着・離職防止支援を行う組織づくりLABO（所在地：東京都、代表：川野智己）は、これまでの現場支援および離職相談の知見をもとに、GW期間中の意思決定の特徴を分析。その結果、GWは“冷静な判断の場”ではなく、“認知が偏りやすい環境”となり、離職の意思決定を歪める構造があることを明らかにした。________________________________________■GWは「判断を狂わせる装置」である――5つの要因現場知見をもとに整理すると、GW期間中には以下の5つの要因が重なり、意思決定の前提が大きく偏る。① 情報遮断職場との接触が途絶え、誤解や不安が修正されないまま固定化される② 感情の反芻未消化の違和感やストレスが繰り返し想起され、ネガティブに増幅される③ 比較バイアス友人やSNSとの比較により、「自分だけが不遇ではないか」という認識が強まる④ 回復バイアス心身の負荷が軽減されることで、「元の環境に戻りたくない」という感情が顕在化する⑤ 未来予測の偏り限られた情報をもとに将来を悲観的にシミュレーションしてしまう________________________________________■「GWで辞める」のではなく、「GWで判断が歪む」多くの企業は、GW明けの離職を“休暇中の熟考の結果”と捉えがちである。しかし実際には、以下のようなプロセスが見られる。• 入社初期：小さな違和感が発生 • 2～3週目：違和感が言語化されず蓄積 • GW期間：偏った情報環境の中で解釈が固定化 • GW明け：意思決定として表面化 つまり、GWは原因ではなく、「偏った前提で結論を出してしまうタイミング」である。________________________________________■離職は“決断”ではなく“継続理由の喪失”現場における離職の多くは、「より良い選択をした」というよりも、「この会社で働き続ける理由を見出せなくなった」結果として生じている。特に以下の状態が重なると、GW期間中に意思決定が加速する。• 自分の役割や期待が不明確 • 周囲との関係性が希薄 • 成長実感や手応えが得られていない ________________________________________■企業が見落とす3つの盲点① 「GWでリフレッシュする」という前提→ 実際には離職意思が強化される可能性がある② 初期の違和感を軽視→ 小さな不安が未解消のまま蓄積する③ 意味づけの後回し→ 「なぜここで働くのか」が腹落ちしていない________________________________________■離職を防ぐための具体的対応（GW前に実施すべき3点）1. 初期段階での違和感を言語化する面談の実施 2. 役割・期待値の明確化（曖昧さの排除） 3. 働く意味・価値の共有（短期視点だけでなく中長期の視点） ________________________________________■専門家コメント「GWは、考える時間を与えるのではなく、“偏った前提で結論を出させる時間”になりがちです。企業が注目すべきは5月の離職ではなく、4月の関わり方です。離職は突然起きるのではなく、初期の違和感が解消されないまま進行した結果として現れます。」________________________________________■会社概要会社名：組織づくりLABO所在地：東京都東京都東大和市桜が丘２－１３７－５中小企業大学校東京校 東大和寮３階Businest （本部 埼玉県越谷市）代表者：川野智己（かわのともみ）事業内容：人材定着支援／離職防止コンサルティング 等【代表プロフィール】川野智己（かわの・ともみ）人材定着マイスター/組織づくりLABO代表1962年生まれ。(株)伊藤忠アカデミーの教育マネジャーを経て、大手人材紹介会社の教育研修部長として従事。斡旋した転職者の多くが早々に離職し、労働市場での価値を自ら下げている人(ジョブホッパー)が多く生まれている惨状に強い問題意識を持つ。そこで、転職定着・離職防止に取り組み、転職予備軍に対して「転職先での働き方・人間関係構築のノウハウ」を伝え、転職後のミスマッチ退職率を1年間で44.0%から9.1%にまで劇的に引き下げた。その経験を活かし、2006年に組織づくりLABOを設立、代表に就任。日本初の人材定着マイスターとして、講演は年間約70本登壇。東洋経済新報社より「転職に向いていない人がそれでも転職に成功する思考法」を上梓（2025年10月）。また、AERAやプレジデント、ダイヤモンド、東洋経済オンラインなど主要経済誌への執筆、地上波TVコメンテーター出演などの幅広い活動を行っており、労使両面からの「職場と働き手の最適解」を発信している。ホームページ：https://soshikidukurilabo.com/参考動画：https://youtu.be/I56nJhbDMQU?si=yeypbpgmn0H_4xQJ________________________________________■本件に関するお問い合わせ先担当：代表 川野智己メール：kawano-tomomi@soshikidukurilabo.com電話：070-2155-0599