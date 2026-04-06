【2026母の日】「いつもありがとう」をLINKAの美容アイテムと一緒に。美容ブランドLINKAより、母の日を彩る期間限定ギフトセットが登場。

株式会社アイビビッド

設立11周年を迎えた株式会社アイビビッド（代表取締役社長：阿部寛興、所在地：東京都小金井市）は、2026年の母の日に向け「いつもありがとうをLINKAと一緒に」をコンセプトとした限定ギフトセットを新発売いたします。

母の日を今までにない感謝を添えて、ありがとうの気持ちと一緒に「いつまでもキレイなままでいてね」と美容ブランドならではの新しい贈り物のカタチを提案します。

思ってるけど直接伝えられない「いつもありがとう」。

いつまでも綺麗でいてほしいお母さんへ、感謝の気持ちと癒しの時間をLINKAのスキンケアで。

母の日は、言葉にしきれない「ありがとう」を届ける日。

毎日がんばるお母さんに、癒しと美しさの時間を贈りませんか。

自分をいたわるひとときが、明日の笑顔をもっと輝かせることでしょう。

LINKAの母の日では、「使いやすい続けやすい」美顔器を素敵なギフトで今回用意しました。

日常を彩るケアアイテムをぜひこの機会に大切な方や自分自身へのご褒美として贈ってみませんか。

■商品ラインナップ

LINKAのベストセラーアイテムの「イオンフェイススチーマー」が母の日に限定ギフトラッピングで登場。16分間のホットスチームクレンジングから保湿まで1台で完結。専用のアロマオイルで自分だけでのリラックスタイムを演出。

内容：LINKA イオンフェイススチーマー、バランスオイル、リセットオイル

価格：8,487円(税込)

＊他バリエーションアイテムのご用意もございます。

SNSで話題の「エアブラシスキンケア」アイテム。お手持ち化粧水などを毛穴の1/10サイズにし、肌の奥(角質層まで)まで浸透し、より効果的に、効率的に。専用の化粧水、美容液、乳液のセットで季節の変わり目のゆらぎ肌ケアまでトータルケアも可能。

内容：LINKA クリスタルミスト、MCローション、エクソセラム、NBクリーム

価格：15,291円(税込)

＊他バリエーションアイテムのご用意もございます。

約2100個分のビタミンCで塩素を99.9%除去するシャワーフィルター。保湿成分とビタミンCの力で指通りなめらか、肌も乾燥を防ぎます。4種の香りでいつものバスタイムが極上のリラックスタイムに。

内容：LINKA esthe アロマエッセンス ビタミンシャワーフィルター、専用シャワーヘッド一式

価格：6,435円(税込)

＊他バリエーションアイテムのご用意もございます。

注目の折りたためるヒートコーム。スマホより小さくコンパクトで、お出かけ先のお直しで大活躍。とにかく使いやすくて、カバンに忍ばせたいアイテムにランクインすること間違いなし。

内容：LINKA スリークオン ヒートブラシ

価格：6,930円(税込)

＊他バリエーションアイテムのご用意もございます。

楽天母の日特集ページ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/aibeaute/event/mothersday_2026.html

公式オンラインショップ：https://linka.jp/pages/2026-linka-mothersday

LINKAの紹介

LINKAはエステサロン用機器メーカーによる、家庭用の美容機器ブランドです。サロンのようなケアを

自宅で気軽に味わえるよう、価格を抑えながらも高品質な製品をラインナップ。日常の中で負担なく使えるシンプルな機能とインテリアに調和するデザイン性の高さを特徴とした、生活に寄り添い心身を癒す美容機器を提案します。

Instagram：@linka_jp(https://www.instagram.com/linka_jp/)

会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/

LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/