法改正後の養育費・面会交流問題をオンラインで解決する『リコ活調停』が正式ローンチ

株式会社リライフテクノロジー

株式会社リライフテクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林弘典）は、オンラインでの対話を通じて離婚・家族問題の解決を支援するオンライン調停（ODR）サービス「リコ活調停」を、2026年4月１日に正式ローンチいたしましたのでお知らせいたします。

■ 背景

2026年4月の民法改正により共同親権制度が導入され、離婚後も父母が協力して子どもに関する重要事項を決定する新たな枠組みが始まりました。

一方で、以下のような課題が社会的に指摘されています。

- 養育費未払い- 親子関係・面会交流をめぐる対立- 子どもの意思反映の不足- 調停の長期化による精神的・時間的負担- 家庭裁判所の人的リソース不足

こうした背景から、より柔軟でアクセスしやすい紛争解決手段として、オンラインを活用したODRの重要性が高まっています。

■ 「リコ活調停」とは

「リコ活調停」は、第三者である調停人を交えたオンライン対話により、当事者間の合意形成を支援するサービスです。

当事者の状況整理から論点整理、合意形成までを一貫してサポートし、対立の深刻化を防ぎながら建設的な解決を目指します。

主な特徴

- 裁判や弁護士より時間も費用も抑えられる- 合意成立後に法的拘束力のある書類作成- 法務大臣認証ADRを取得している- 流れや費用を事前相談で知ることができる- 調停人は知識と経験のある専門家- 親権(共同親権も対応)、養育費、財産分与、など幅広い相談ができる

これにより、当事者が必要な支援へスムーズにアクセスできる環境を提供します。

また、既存サービスの「リコ活」と連動することで、総合的な支援導線を構築します。

「リコ活」の主なサービス

- 離婚情報メディア- カウンセラー紹介- 弁護士検索■ 今後の展望

当社は、一般社団法人家事ADR・ODR調停人育成機構の設立にも関与しており、調停人の育成・質の向上とあわせて、「リコ活調停」の普及を推進してまいります。

テクノロジーと人の専門性を融合させることで、誰もが安心して紛争解決に臨める社会の実現を目指します。

■ サービス概要

サービス名：リコ活調停

提供開始日：2026年4月１日

サービスURL：https://chotei.ricokatsu.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社リライフテクノロジー

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

代表者：代表取締役 小林弘典

事業内容：情報通信業

コーポレートサイト：https://relife-technology.co.jp/

サービスサイト

・リコ活：https://ricokatsu.com/

・リコ活メディア：https://ricokatsu.com/media/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社リライフテクノロジー

リコ活広報事務局（株式会社シオン内）

担当：田中

E-mail：ricokatsu@sion-group.com

TEL：03-6416-0546