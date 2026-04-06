ポールトゥウィン、ログ分析型支援サービス「ドクターCS」を提供開始：データに基づく意思決定と効率化を支援

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルの課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、カスタマーサポートにおける「何から手をつけるべきかわからない」「効果が読めず投資判断ができない」「AI導入後の効果がでない」といった課題を解決する、ログ分析型の品質改善支援サービス「ドクターCS」の提供を開始しました。本サービスは、顧客対応ログをもとに問い合わせの発生要因を分析し、削減余地の試算から改善施策の提案までを一気通貫で伴走支援するものです。

近年、カスタマーサポート領域では効率化や費用削減を図るために、チャットボットやFAQへのAI導入が進んでいます。一方で、AI導入に関連した課題を抱える企業も少なくありません。ポールトゥウィンにも「AIを導入してみたが、思ったような効果が得られず却って手間がかかる」「AI導入の適切なタイミングや進め方が分からず、意思決定に踏み切れない」などの声が多く寄せられています。

こうした背景には、「問い合わせの実態を十分に把握しないままAIを導入している」ことがあり、ログに基づく現状分析と適切な改善施策の設計が求められています。

ログ分析型の品質改善支援サービス「ドクターCS」について

■サービス概要

「ドクターCS」は、顧客対応現場における“効率化に向けたかかりつけ医”をコンセプトとした、ポールトゥウィン独自の顧客ログ分析・改善支援サービスです。

AI導入が進む一方で、AIでは対応しきれないケースや最終判断を人が担う場面も多く、「人」の知見や判断力は依然として重要です。ところが、日々蓄積される顧客対応ログは膨大であり、課題の特定や原因分析に十分活用しきれていないケースも少なくありません。

そこで、ポールトゥウィンは長年のカスタマーサポート運用で培ったノウハウを活かし、顧客ログの分析から課題を可視化し、品質向上につながる改善提案を「ドクターCS」で行います。

本サービスは、以下の4つのステップで構成されています。

１. 問診（ログ分析）：問い合わせ内容を分類し、主要な問い合わせテーマや発生要因を整理

２. 診察（優先度選定）：自動化可能な問い合わせを抽出し、効果の高い施策から優先順位を整理

３. 診断（削減効果の試算）：FAQ整備やチャット導入など、各施策による問い合わせ削減効果をシミュレーション

４. 処方（改善提案）：優先度と効果を踏まえ、実行可能な改善ロードマップを策定

■活用シーン

こんな課題に最適です

・顧客対応にAIを導入したいが、投資判断や社内説明が難しい

・カスタマーサポート変革にあたって、改善施策の優先順位がわからない

・AIを導入したが、効果を感じられずボトルネックになっている。

■提供内容とスケジュール

本サービスでは、顧客対応ログの受領から分析・改善提案まで、約4～6週間で実施します。期間内に、分析結果のレポートおよび具体的な改善提案をお届けします。なお、改善提案後の実行支援については、提案内容をもとに支援方法を個別にすり合わせたうえで進行します。

問い合わせ先

ご質問や、案件相談などのご依頼は以下までご連絡ください。

https://www.service.ptw.inc/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260406(https://www.service.ptw.inc/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260406)

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当 MAIL：pr@ptw.inc