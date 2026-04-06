jinjer、「 HR REVEAL 2026 -データが拓くひとの未来- 」をテーマに初のリアルイベントを開催

jinjer株式会社

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健 以下、jinjer）は、サービス提供開始から10周年を記念して、初の大規模カンファレンス「jinjer HR REVEAL 2026 -データが拓くひとの未来- 」を開催することをお知らせします。

■開催背景

人的資本経営の推進が企業成長を左右する現代において、人事は従来の「管理」を中心とした役割から、より「企業価値を創造する役割」への転換が求められています。

しかし多くの企業では、人事データが複数のシステムに分散して管理されており、人事データの転記や加工に膨大な時間を割いている現状です。

その結果、業務負担の増加や転記ミスのリスクが生じ、人事の定型業務に追われ続けてしまう構造が生まれています。

こうした状況により、本来注力すべき組織開発や人材活用といった戦略的な業務に十分な時間を割くことができず、組織や従業員が持つポテンシャルを十分に引き出せていないという課題が生じています。

「ジンジャー」は事業開始当初から、入社から退職までの人事データを一つのデータベースで管理するという思想のもと、プロダクト開発を行ってきました。

統合型人事データベースによって実現できる「正しい人事データ」を基盤に、「ジンジャー」は、定型業務の効率化・自動化にとどまらず、人的資本経営を支える高度なデータ活用を可能にします。

さらに、AI機能を活用して組織の意思決定の質を高めることで、ひとの可能性を最大開放する未来の実現を目指しています。

サービス提供開始から10年という節目にあたり、これからの人事の在り方を多様な視点から捉え、未来への新たな可能性を広く共有したいという想いから、jinjer社として初となる大規模カンファレンス「jinjer HR REVEAL 2026 -データが拓く ひとの未来- 」を開催します。

■本イベントのテーマ

本イベントのテーマは「REVEAL（明らかにする）」です。

この言葉には、正しい人事データを通じて、これまで見えづらかった個人の才能や価値観、そして組織の可能性を可視化し、その力を解き放つという意味を込めています。システムの活用にとどまらず、データがもたらす「人」への理解と、それを活かす「人事」の新たな役割について探求する場を創出します。

本イベントを通じて、参加する経営者や人事リーダーに対し、これまでの「勘と経験」に頼りがちだった意思決定を「確信」へと変えていくための羅針盤を提示します。

ご興味のある方は、是非ご参加ください。

■開催概要

イベント名：jinjer HR REVEAL 2026

開催日時：2026年5月20日(水) 13:30-18:30

参加費：無料

対象：経営者、人事、労務、総務、DX推進等のご担当者様

主催：jinjer株式会社

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム

住所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5F

■講演 / セッション内容と登壇予定者情報

講演タイトルや、テーマ、講演内容等の詳細は、下記URLから確認できます。

講演内容や登壇ゲスト等の予定は予告なく変更・中止になる場合もございますが、予めご了承ください。

▼特設サイト URL

https://hcm-jinjer.com/hr-reveal-2026/

■予定している講演 / セッション例

・オープニング（13:30~14:00）

『ジンジャーの次なる10年とプロダクトビジョン』

登壇者：冨永 健｜jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

・基調講演（14:00~14:30）

『「産学官」で描く人的資本経営の現在地と未来～経営戦略としての人事データ活用とPDPの必然性～』

登壇者：今里 和之 氏｜経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長

岩本 隆｜慶應義塾大学講師 / 山形大学客員教授

冨永 健｜jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

佐々木 裕子｜株式会社チェンジウェーブグループ代表取締役社長 / 人的資本経営推進協会代表理事

・セッションA-1（14:40~15:20）

『人事戦略を“武器”に変える本質～タレントマネジメントはなぜ「形」で終わるのか？～』

登壇者：菅原 啓太｜株式会社ディー・エヌ・エーヒューマンリソース本部 本部長

松山 雄一郎｜jinjer株式会社 CPO

・セッションB-1（14:40~15:20）

『「分断」から「統合」へ。統合型人事データベースがもたらす実務の“一貫性”～データの二重管理を解消し、業務効率化のための「土台」を整える～』

登壇者：奥原 剛志｜社会福祉法人西春日井福祉会 法人事務局 総務課 係長

井上 千尋｜jinjer株式会社 人事本部 労務部 ジェネラルマネージャー

角田 剛史｜株式会社kubellパートナー執行役員 CAO

・セッションA-2（15:40~16:20）

『業務効率化のその先へ～経営戦略を実現するデータドリブンな人事戦略推進～』

登壇者：安野 雄一朗 株式会社ベルーナ｜取締役専務執行役員

冨永 健｜jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

高浪 司｜EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 ピープル・コンサルティング アソシエートパートナー

・セッションB-2（15:40~16:20）

『経営と現場を繋ぐ「人事データの設計・構築力」～「なんとなく人事」から抜け出すには？～』

登壇者：佐久間 祐司｜燈データアナリティクス株式会社 ピープルアナリスト

御厨 陽明｜jinjer株式会社 人事本部 本部長

■統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務・勤怠管理・給与計算・人事評価・サーベイ・データ分析・採用管理といった幅広い人事業務を、1つの人事データベースで管理できる統合型人事システムです。1つのデータベースだからこそ実現できる「正しい人事データ」は、AIによる定型業務の自動化だけでなく、人的資本経営を加速させる高度なデータ活用までを実現します。「正しい人事データ×AI」によって、組織の意思決定の質を高め、ひとの可能性を最大解放する未来を創出します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

ジンジャー 10周年特設サイト「ひとの可能性を最大解放する未来へ。」

https://hcm-jinjer.com/10th-anniversary/

■会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/