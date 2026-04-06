Surface Pro 12インチを盗難から守るセキュリティワイヤーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」を発売しました。

本製品は、本体背面のキックスタンド部分に直接取り付ける専用設計を採用しています。Surfaceのデザイン性を損なうことなく、オフィスやコワーキングスペース、展示会での盗難リスクを最小限に抑えます。

【掲載ページ】

品名：Microsoft Surface Pro 12インチ用シリンダ式セキュリティ

品番：SLE-52SSFPG 標準価格：4,950円（税抜き 4,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SLE-52SSFPG

Surface Pro 12インチ専用のセキュリティワイヤー

セキュリティスロットを搭載しないSurface Pro 12インチに対応した盗難防止用ワイヤーです。

ワンタッチで施錠可能なため、短時間の離席時や大量導入の場合でも、スムーズに設置ができます。

取り付け、取り外しが簡単にできる

錠をSurface Pro 12インチのキックスタンドへ差し込み、ボタンを押すだけで取り付けできます。

角度調整機能付きで取り回しがしやすい

錠は角度調整できるため、ワイヤーの位置を調整しやすくなっています。

企業・公共施設でも安心して使える

ワイヤーをテーブルの脚や柱などに、しっかりと巻きつけることで盗難の防止になります。

公共の場でも、安心して使用できます。

管理しやすい一体型の錠前＆ワイヤー

一体型なので、鍵を紛失するリスクが大幅に減少します。

機器を傷つけないコーティング

ワイヤーの表面には、ビニールコーティングが施されているので、使用時に機器にぶつかっても傷つける心配がありません。

安心して挟める保護テープ

錠のSurfaceを挟む部分の上下に、保護テープが付いているので、機器を傷付けません。

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【関連ページ】

タブレットの盗難を防ぐ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/tablet.html

eセキュリティ 一体型タイプ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/esecurity/set.html

パソコンの盗難を防ぐセキュリティワイヤー

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/pc.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SLE-52SSFPG

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