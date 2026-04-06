Stablecoin Intelligence Japan サービス開始および日本のステーブルコイン業界カオスマップ公表のお知らせ

SingulaNet株式会社背景と目的

2023年6月に施行された改正資金決済法により、日本は世界でも先進的なステーブルコイン規制枠組みを構築しました。これにより、「電子決済手段」として法的に定義されたステーブルコインは、銀行・資金移動業者・信託会社のみが発行可能となり、大手金融機関の参入が加速しています。3メガバンクによるステーブルコインの発行計画や、SBI HoldingsによるUSDC等の配布網構築など、2026年はまさに「日本のステーブルコイン元年」とも呼べる状況を迎えています [1]。

しかしながら、日本語圏におけるステーブルコイン専門メディアはこれまで事実上存在せず、金融機関の企画・戦略部門やフィンテック企業、規制当局などが最新のグローバル動向や複雑な規制環境を正確に把握することが困難でした。

そこで当社は、日本におけるステーブルコインの代表的な情報ハブとなることを目指し、専門情報ポータルサイト「Stablecoin Intelligence Japan」を開設いたしました。

「Stablecoin Intelligence Japan」のサービス概要と特徴

Stablecoin Intelligence Japanは、ステーブルコインに関する国内外の最新ニュースを収集・要約し、日本語で分かりやすくお届けする情報ポータルサイトです。

当サイトの主な特徴は以下の通りです。

- グローバルニュースの網羅的な収集と要約：国内外の主要メディアからステーブルコイン関連ニュースを幅広く収集し、日本語で要約記事を配信します。英語圏の原文記事も日本語で読みやすく提供することで、言語の壁を越えた情報収集を支援します。

- ファクトチェック：掲載する記事は多角的な検証を行っており、事実整合性の確認を徹底しています。ビジネスの意思決定に耐えうる信頼性の高い情報を提供します。

- 高頻度な更新と構造化された情報提供：1日3回（JST 6:00・12:00・18:00）の定期更新により、常に最新のニュースをお届けします。また、記事を「規制・法制度」「事業提携」「技術」「市場動向」「ユースケース」の５カテゴリに分類し、編集部が重要と判断したニュースには「注目度バッジ」を付与することで、効率的な情報収集を可能にしています。

- リアルタイムの市場データ提供：DefiLlamaのAPIを活用し、米ドルペッグ、ユーロペッグ、日本円ペッグの代表的なステーブルコインの時価総額（全343銘柄、約3,172億ドル規模）や価格推移をリアルタイムで確認できるデータダッシュボードを提供しています [2]。



- サイトURL

https://scintelligence.biz/

「日本のステーブルコイン業界カオスマップ」の公表

サービスの開始に合わせて、黎明期でありながら複雑化する国内のステーブルコイン市場を俯瞰できる「日本のステーブルコイン業界カオスマップ(https://scintelligence.biz/column/japan-stablecoin-chaos-map-2026)」を作成し、公表いたしました。

本カオスマップでは、発行体（信託型、資金移動業型、外国発行ステーブルコイン等）、インフラプロバイダー、取引所・仲介業者、ユースケース（決済、B2B送金等）など、多岐にわたるプレイヤー30社を分類・整理しています。これにより、事業会社や金融機関が市場の全体像を把握し、新たなパートナーシップや事業機会を探索するための羅針盤として活用いただけます。

今後の拡張予定

Stablecoin Intelligence Japanは、単なる情報サイトから、日本のステーブルコイン業界のエコシステムの中核を担う「情報プラットフォーム」へと進化していく予定です。今後の主な拡張予定は以下の通りです。

- 日本プロジェクト特集シリーズの展開：JPYC、メガバンク、SBI VC Tradeなど、日本固有のステーブルコインプロジェクトに関する深掘りコラムシリーズを企画・公開し、他メディアでは得られない専門的な知見を提供します。

- グローバル規制トラッカーの構築：日本、米国、EU（MiCA）、シンガポールなど主要国・地域のステーブルコイン規制を体系的に整理し、比較可能な形で提供するデータベースを構築します。

- リサーチレポートの発行：市場規模、発行量、ユースケース、規制動向を定量的に分析した「日本ステーブルコイン市場レポート」を発行し、業界の標準的な参照資料となることを目指します。

- その他の業界パートナーシップ：主要プレイヤーとのパートナーシップを構築し、独占インタビューや共同リサーチを実現します。

運営企業について

企業名：SingulaNet株式会社

代表者：代表取締役社長 町浩二

サイトURL： https://scintelligence.biz/

お問い合わせ：サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください