【オール顔認証マンション】クレイシアIDZ二子新地　投資用分譲住戸好評完売のお知らせ

ミガロホールディングス株式会社



「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社プロパティエージェント株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖)は、自社開発オール顔認証マンション『クレイシアIDZ二子新地』につきまして、投資用分譲住戸の全戸を完売いたしましたのでお知らせいたします。

■ クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ（アイズ）シリーズの特徴

当社グループの手掛けるクレイシア・ヴァースクレイシアIDZシリーズは、鍵が一切いらない“オール顔認証マンション”です。マンションの資産価値を高める顔認証プラットフォーム「FreeiD（フリード）」を導入し、 エントランス、宅配 BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックが顔認証だけで解錠可能、両手がふさがっていても“顔”だけで家に入ることができます。

さらに、One Time（鍵貸し）機能により同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができ、より安全で快適なスマートなマンションライフを実現します。

FreeiDのサービスサイト：https://freeid.dxyz.co.jp

■ 本物件の特徴

オール顔認証マンション「クレイシアIDZ二子新地」は、多摩川の自然と二子玉川の商業が日常を彩る田園都市線に位置する「二子新地」駅から徒歩5分。

「二子新地」駅より「自由が丘」駅まで9分、「渋谷」駅まで18分とスマートにアクセスが可能。

エントランスは、石状の塗装を施し、重厚感のあるファザードを形成。ゲート部分には木目調のマテリアルを配して、優美なエントランスを演出。

＜物件概要＞

物件名称：クレイシアIDZ二子新地

所在地：神奈川県川崎市高津区二子一丁目20番2

交通：東急田園都市線・大井町線「二子新地」駅徒歩5分、東急田園都市線・大井町線「高津」駅徒歩10分、東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅徒歩12分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上7階建て

総戸数：24戸（うち投資用24戸）

▲ 鍵が一切いらない”オール顔認証マンション”クレイシアIDZ二子新地

ミガロホールディングスグループでは居住者に長く支持される、資産性の高い物件開発を目指しております。

【プロパティエージェント株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

設立 ：2004年2月6日

事業内容 ：不動産クラウドファンディング事業、不動産開発販売事業およびプロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）

企業サイト：https://www.propertyagent.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

設立 ：2023年10月2日

上場市場 ：東京証券取引所プライム市場

事業内容 ：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理

企業サイト： https://www.migalo.co.jp/