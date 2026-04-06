完全ワイヤレス分割キーボード「Waffree」、US配列モデルを発売

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

株式会社金沢エンジニアリングシステムズは、完全ワイヤレス×分割式設計のキーボード「Waffree」シリーズにおいて、US配列モデル「Waffree US」を2026年4月6日に発売します。2025年1月10日に発売したJIS配列モデルに続くバリエーション展開で、エンジニアやクリエイターなどUS配列を常用するユーザーの選択肢を拡げます。

製品概要

Waffreeは、左右ユニットを分割したキーボードです。

左右ユニット間／ホストPCともにBluetooth接続に対応し、ケーブルを一切使わずに使用することができます。(USB接続にも対応します)

筐体はアルミ削り出し、内部はガスケットマウント構造を採用。

キー配列は専用ツール「WaffreeTool」によりキーマップを変更することができます。

キーマップはオンボードメモリに保持されるため、環境が変わっても同じキーマップで運用できます。

Waffreeの主な特徴

- 分割式・左右ワイヤレス：左右ユニットを肩幅に合わせて配置可能。デスクレイアウトの自由度を確保。- 接続方式の選択：Bluetooth接続に加えUSB有線接続にも対応（Bluetoothは最大5台までマルチペアリング）。- キーマップカスタマイズ：専用ツール「WaffreeTool」でキーマップを編集し、オンボードメモリに保存。環境を跨いでも設定を維持。macOS用プリセットも用意しています。- スイッチの選択と交換：購入時に4種類のキースイッチから選択可能。ホットスワップ仕様のため、購入後もはんだ付け不要でキースイッチの交換に対応。- キーキャップ：指先に沿うMDAプロファイルを採用。素材は高耐久なPBT。- ステータス表示：インジケーターで接続状態・バッテリー残量を確認可能。- 充電機構：側面ポートと左右のマグネット結合により、1本のケーブルで左右同時充電に対応。

Waffree US

今回、選択肢を拡張する形で、新たにUS配列モデルを追加し、2026年4月6日より販売を開始します。

US配列は、英語配列を前提とした開発環境やショートカット操作において利用されることがあるキー配列です。

なお、基本仕様は既存のWaffreeシリーズと共通で、キー配列のみが異なります。

Waffree US 仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/18746/table/14_1_f012c8a4bfcebd886a8cc3ac1597c717.jpg?v=202604060951 ]

販売サイト

Amazon/BASEにて販売。

Waffree USリリース記念として、2026/5/31まで、5,000円オフの94,800円で販売する。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP6T49ZV?th=1BASE :https://sales.waffree.com/items/138391601

■公式ページ

ホームページ：https://waffree.com

ドキュメントページ：https://docs.waffree.com

公式Twitter：https://x.com/kes_waffree

公式Instagram：https://instagram.com/kes_waffree