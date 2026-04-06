Paintnote、現場業務のスケジュール管理サービス「サポスケ」のブランドコンセプトを刷新

Paintnote株式会社

現場仕事に特化したスケジュール管理クラウド「サポスケ」を提供するPaintnote株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：藤井友輝）は、ブランドコンセプトの刷新に伴い、公式サービスサイトを全面リニューアルしたことをお知らせします。

今回のリニューアルでは、「日々の頑張り（スケジュール）を資産に」という新たなブランドメッセージを掲げ、現場で日々蓄積されるスケジュールデータを活用し、単なる業務効率化ツールにとどまらず、企業の生産性向上に貢献する“現場DXインフラ”としての役割を明確化しました。

■ブランドコンセプト刷新の背景

サポスケは、ビルメンテナンス・建設・工事・訪問看護/介護などの現場仕事を主業とする業界では、依然として「Excelやホワイトボードによるスケジュール管理」、「特定の管理者に依存した業務運用」、「現場の実績やノウハウが蓄積されない」といった課題が存在しています。

特にスケジュール管理は、単なる予定調整にとどまらず、人員配置・業務進行・報告業務の起点となる業務の中核でありながら、その情報が十分に活用されていない現状があります。

サポスケはこれまで、こうした現場の課題に向き合いながら、ユーザーの声をもとに機能改善を重ね、サービスを提供してきました。

■新たな「サポスケ」のポイント

今回の公式サービスサイトのリニューアルでは、サポスケの価値を単なる業務効率化ツールではなく、現場データを活用する基盤へと再定義しています。

リニューアルした公式サービスサイトはこちら：https://saposuke.jp/

■ 1. ブランドコンセプトの刷新

「日々の頑張り（スケジュール）を資産に」というメッセージのもと、現場で蓄積されるスケジュール・実績・報告データを企業の資産として活用することができます。

■ 2. スケジュール起点の業務一元化

サポスケでは、「スケジュール作成・調整」、「現場作業の実行」、「実績データの蓄積」、「報告書の作成」といった一連の業務の一元管理が可能です。スケジュールデータを起点に、周辺業務まで連携させることで、業務全体の効率化を実現します。

■ 3. AIによる最適配置（AI調整機能）

スキル・資格・距離・過去実績などのデータをもとに、最適な人員配置を自動提案するため、

「スケジュール調整業務の負担軽減」、「属人化の解消」、「人的ミスの削減」を実現します。

■ 4. 現場から完結する業務フロー

現場写真のアップロードや報告書作成などの機能により、これまで帰社後に行っていた業務を現場で完結可能となっています。結果として、移動・待機時間の削減や労務負担の軽減に繋がることで、生産性向上に寄与します。

■今後の展望について

今後サポスケは、現場業務の起点となるスケジュール管理を単なる調整業務にとどめず、「一丁目一番地の業務」として再定義し、その価値を最大化していきます。現場で日々蓄積されるスケジュール・実績・報告データを一気通貫で循環・活用する「スケジュールライフサイクル」を確立することで、業務の可視化・最適化・高度化を推進します。さらに、AIによる最適配置やデータ分析機能の強化を通じて、属人化の解消や意思決定の高度化を支援し、現場の生産性向上と持続的な成長に貢献してまいります。将来的には、スケジュールデータを基盤とした業界横断のデータ活用を見据え、現場DXを支えるインフラとしての役割を一層強化していきます。

詳しくは公式noteをご覧ください：https://note.com/paintnote

■サポスケについて

サポスケは管理者がスタッフの予定を決めている企業を中心に、ビルメンテナンス・建設・工事・訪問看護/介護などの現場仕事を主業とする業界で導入されている現場向けのスケジュール管理クラウドです。管理者がスタッフの予定を組む際に、従来Excelやホワイトボードで行われていた煩雑なスケジュール管理・共有を、シンプルな操作で効率化します。スケジュールを最適に運用することで、限られた人員でより多くの業務をこなせるようになり、業務効率化と売上向上を同時に実現。導入企業は300社を超え、現場で働く人々の生産性向上と働き方の改善を支援しています。

無料で資料をダウンロードする :https://saposuke.jp/lp_2?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=009

■これ1つで全部わかる！「サポスケ資料」お得な3点セット

こんな方におすすめ

・スケジュール管理を効率化し、ミスや手間を減らしたい

・スタッフとの情報共有をスムーズにし、現場の満足度を上げたい

・サポスケの具体的な効果や導入メリットを知りたい方

・自社に合ったスケジュール管理ツールを比較・検討したい

無料で資料をダウンロードする :https://saposuke.jp/docs/three-doc-set?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=009

■Paintonote株式会社について

代表者：代表取締役社長 藤井 友輝

設立：2019年7月

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目11-9 五洋ビル 6F.

企業URL：https://corporate.paintnote.co.jp/

事業内容：現場仕事向けスケジュール管理クラウド「サポスケ」および塗料販売店向けクラウド型サービス「Paintnote」「Paintnote EDI」の開発・運営