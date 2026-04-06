旅行アプリ『NEWT』、インバウンド市場に参入

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年4月6日（月）より英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）の4言語への対応を開始し、訪日旅行者を含む海外カスタマー向けのサービス提供を開始します。これにより、NEWTはインバウンド市場に本格参入するとともに、グローバルに利用できる旅行予約サービスへと進化します。

今回の多言語対応により、海外カスタマーはNEWTを通じて、海外・日本国内の宿・ホテルについても多言語で検索・予約が可能になります。これまで主に日本語カスタマー向けに提供してきた旅行予約サービスの対象を海外カスタマーにも拡張することで、訪日宿泊予約ニーズへの対応を強化します。

さらに、旅行の計画から予約までを一気通貫で支援するトラベルコンシェルジュについても4言語対応を開始し、カスタマーが手間をかけることなく、より快適で満足度の高い旅行体験の実現をサポートします。サービスおよびトラベルコンシェルジュの多言語対応により、より多くのカスタマーの「行きたい」に応える旅行サービスの提供を目指します。

◆NEWTアプリへのご登録はこちら：https://app.adjust.com/3dlajsp(https://app.adjust.com/3dlajsp)

■ インバウンド市場への参入背景

近年、訪日外国人旅行者は増加傾向にあり、日本国内の宿泊施設や旅行サービスに対する海外からのニーズが高まっています。一方で、言語や情報の分断により、国や地域をまたいだ旅行の計画や予約には依然としてハードルが存在しています。

NEWTではこれまで、日本語カスタマー向けに海外ツアーおよび海外・国内の宿泊予約サービスを提供してきました。今回の多言語対応により、海外カスタマーに向けてもサービス提供を開始し、訪日宿泊予約ニーズへの対応を強化するとともに、海外・国内の宿泊予約に対応することで、国や言語を問わず利用できる旅行サービスとして提供価値を拡張します。

NEWTは、インバウンド市場への参入を通じて、日本国内に留まらずより多くのカスタマーの「行きたい」に応える存在を目指し、グローバルに利用される旅行サービスとして新しい旅行体験を提供してまいります。

■ 多言語対応サービス

今回のアップデートにより、NEWTアプリでは以下のサービスを多言語で提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77082/table/304_1_79872cb41a9c9385ad980362ecbde4f1.jpg?v=202604061051 ]

* 提供チャネルについて、グローバル展開の初期段階では、NEWTのスマートフォンアプリを通じてサービスを提供します。Web版は2026年5月頃の公開を目安として準備を進めています。その後、ツアー販売にも提供範囲を広げる予定です。

■ 今後の展望

NEWTは、今回の多言語化を通じたグローバル展開により、インバウンド需要への対応を強化し、カスタマーが居住地や言語に関わらず旅行を検討・予約できるサービスへと進化します。あらゆる人の「あらゆる旅行」に応える存在を目指し、グローバルに利用される旅行サービスとして、さらなる提供価値の向上に取り組んでまいります。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel