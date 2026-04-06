TD SYNNEX、Broadcom 2025 Partner Awardsにて4部門で受賞

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、英名「TD SYNNEX K.K.」、以下「TD SYNNEX」）は、このたび、Broadcom Inc.（以下「Broadcom」）が2026年3月11日に発表した「Broadcom 2025 Partner Awards」において、グローバル部門および地域部門の計4部門で受賞したことをお知らせします。

グローバル部門では世界のパートナー企業を対象とした「Technical Support」賞を受賞し、日本法人であるTD SYNNEXの高度な技術支援体制が高く評価されました。またサイバーセキュリティ地域賞部門（Regional Awards）では「Technical Enablement」「Endpoint」「Cyber Security Aggregator」の3部門で表彰されました。

■受賞概要：

Broadcom 2025 Partner Awards受賞内容

Broadcom 2025 Partner Awardsは、Broadcomの2025年のソフトウェア事業において顕著な成果と重要な貢献を示した主要パートナーを称えるものです。受賞企業は、成長の牽引、イノベーション、優れた市場展開力に加え、技術・営業支援体制の強化や技術的専門性への投資における役割を基準に選出され、卓越した顧客成果の提供に対する貢献が評価されています。

グローバル賞

・Technical Support - TD SYNNEX K.K.

Broadcom Software Partners全体を対象としたグローバルアワードで、日本法人による高度な技術支援と顧客満足度向上への貢献が認められました。

サイバーセキュリティ地域賞（Japan）

・Technical Enablement - TD SYNNEX K.K.

セキュリティソリューションの導入支援やパートナー向けトレーニングなど、技術普及の取り組みが評価されました。

・Endpoint - TD SYNNEX K.K.

エンドポイントセキュリティソリューションの販売拡大に寄与した点が評価されました。

・Cyber Security Aggregator - TD SYNNEX K.K.

セキュリティソリューションのアグリゲーターとして、セキュリティソリューションの販売拡大に寄与した点が評価されました。

なお、本アワードの詳細についてはBroadcom公式ブログでも紹介されています。

Broadcom 2025 Partner Awards: Driving Innovation and Excellence in Execution（Broadcom News Blog）

https://news.broadcom.com/partners/broadcom-2025-partner-awards

■受賞の背景：

Broadcomパートナーエコシステムを支えるTD SYNNEXの技術支援

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。

TD SYNNEXは、BroadcomのSymantecおよびCarbon Blackのエンタープライズ向けセキュリティ製品において、日本国内の独占販売代理店としてパートナー企業への提供を行っており、製品販売に加えて技術支援、トレーニング、セキュリティアセスメントなど多面的な支援を展開しています。Broadcomとの協業においては、製品販売にとどまらず、技術支援、トレーニング、アフターサポートなど多面的なサービスを展開し、販売パートナーやエンドユーザー企業のビジネス成長を支援してきました。その結果、グローバルレベルで高度な技術支援を提供した企業に贈られる「Technical Support」賞を日本法人が受賞する快挙となりました。

TD SYNNEX株式会社 ブロードコムビジネス部門 部門長 松澤 太郎は次のように述べています。

「この度、Broadcom 2025 Partner Awardsにおいてグローバル賞『Technical Support』をはじめ複数部門で受賞できたことを大変光栄に思います。パートナー企業やエンドユーザーの皆さまと共に、常に最適なソリューション提供と技術支援に取り組んできた成果が評価されたものと受け止めています。今後もBroadcom様との連携を一層深めながら、Broadcom社が掲げる『すべてのお客さまにエンタープライズレベルのセキュリティを』を推進し、信頼性の高いセキュリティソリューションを幅広いお客さまにご利用いただけるよう貢献してまいります。」

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

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