ニューテック、「Japan IT Week 春 2026」に出展

サクサ株式会社

サクサグループのストレージ専業メーカーでオンプレミス市場において高評価を獲得している株式会社ニューテック（以下、ニューテック）は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026」内の「データセンター EXPO」に出展します。

本展示会では、ハイエンドストレージ製品である「MAGNA Storage」や、導入・運用コストの最適化を図ったNAS製品「Cloudy6」、自社開発のRAIDカード「Condor」、監視カメラなどのレコーダー用途向けの「Nrec6000」等の展示を行います。

ブースイメージ■展示会 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/114_1_d14237fcf58c31d6f755a603fab502aa.jpg?v=202604061051 ]

【株式会社ニューテック 会社概要】

本社：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目7-19 KDX浜松町ビル

代表者：代表取締役社長 早川 広幸

資本金：4億9,631万円

事業内容：サーバーに接続するストレージ（外部記憶装置）本体・周辺機器の開発、製造、販売・サポート

https://www.newtech.co.jp/