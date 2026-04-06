【AIが拓くIRの未来　シリーズ第3回目開催報告と総集編開催のお知らせ】AIエージェント時代の海外投資家向け英文開示

Straker Japan株式会社

Straker Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：グラント・ストレイカー（Grant Straker）以下「Straker」は、2026年3月に大好評ウェビナーシリーズ「AIが拓くIRの未来」の第3回を開催いたしました。

本シリーズは、多くのIR担当者・経営企画担当者の皆さまからご好評をいただいてきました。第3回となる今回は、「AIエージェント時代の海外投資家向け英文開示 ― 変わる読まれ方と押さえておきたいポイント」をテーマに、より実践的な視点から議論を深めました。

■ 「人が読む」から「AIが解析する」時代へ

セミナーでは、企業開示情報の主な読者が人間からAIエージェントへと移行している点が強調されました。

従来、投資家は開示資料やレポートを自ら読み込み、分析・判断を行ってきましたが、現在ではAIエージェントが膨大な情報を高速で収集・分析し、投資判断の初期プロセスを担うケースが増加しています。

こうした環境下では、企業の開示情報がAIに正しく認識・解釈されるかどうかが、投資家への到達可否を左右します。

セミナーでは、以下のようなリスクと対応の必要性を指摘しました。

- 情報開示が不十分な場合、AIが外部情報を補完し、意図しない評価が形成される可能性- 日本語特有の曖昧な表現が翻訳過程で意味を失い、正しく伝わらないリスク- 断片的な情報開示ではなく、網羅的かつ構造化された情報発信の重要性

企業価値・サステナビリティ領域で企業と投資家の対話支援に携わる株式会社レクタスパートナーズ 代表取締役／企業価値・サステナビリティアドバイザー 藤澤正路 氏からは、従来の「情報発信」から一歩進み、社内の事業戦略や情報を投資家が理解できる言語へと変換する「翻訳者」としての機能が、より重要になると指摘されました。特に「スピード感」「正確性」「明確性（伝えわる翻訳）」が重要であるとしました。

AIエージェントの進化は、投資家の行動だけでなく、企業の情報開示のあり方そのものを変えつつあります。

本セミナーを通じて、企業が今後取り組むべき課題は、「誰に伝えるか」だけでなく、「AIにどのように認識されるか」を踏まえた情報設計であることが明確になりました。

SwiftBridge AIは日本の開示情報特有の表現や翻訳ポイントを学習済みの特化型カスタムAIモデル「Tiri（ティリ）」を活用し、安定した翻訳に加えて、スピード感のある納品対応、ISO27001取得済みの安心のセキュリティを提供しています。

大好評につき、「AIが拓くIRの未来」総集編セミナーを実施

2026年4月7日より10日程で、総集編を開催することが決まりました。「AIが拓くIRの未来」シリーズ第1回～第3回の対談から高評価のポイントを厳選し、AIエージェント時代の英文開示を考える視点を提示します。

いま、機関投資家の情報収集・分析はAIエージェントの活用を前提に急速に進化し、企業情報はまずAIに読まれ、解釈される時代へと移行しています。この潮流は英語圏を中心に先行しており、日本企業の英文開示もその前提に対応することが不可欠です。

本編では、AI前提での業務設計、投資家の情報理解の変化、そして人とAIが協働する新たなIR実務の方向性を実践的に整理します。さらに、AIエージェント時代の英文開示に特化して開発された超高速IR専用言語ソリューション「SwiftBridge AI」をご紹介。

【イベント概要】

開催日時：4月7日（火）～4月30日（木）の毎週火曜・木曜16時および隔週水曜11時開催、全10回

１. 4月7日（火）16:00～17:00

２. 4月8日（水）11:00～12:00

３. 4月9日（木）16:00～17:00

４. 4月14日（火）16:00～17:00

５. 4月16日（木）16:00～17:00

６. 4月21日（火）16:00～17:00

７. 4月22日（水）11:00～12:00

８. 4月23日（木）16:00～17:00

９. 4月28日（火）16:00～17:00

１０. 4月30日（木）16:00～17:00

※各回とも同内容

対象：上場企業のIRおよびそれに準ずる業務に従事される方

参加費：無料（事前登録制）

主催：Straker Japan株式会社

申込方法： 下記URLよりお申し込みください。

https://50987467.hs-sites.com/202603-webinar

※上記対象に該当しない方、並びに同業他社様等のお申し込みはご遠慮いただいております。

申し込み締切：各開催時間の1時間前

＜こんな方におすすめ＞

・IR情報の英文開示において課題を感じている方

・最先端のAI技術やAIエージェント技術を使ったIRのソリューションに興味がある方

・IR情報の英文開示のベンダー候補をお探しの方

【総集編アジェンダ】

１）未来は今ここに― アルゴリズム投資家～人的分析から AI エージェント型への構造的転換

スピーカー：ストレイカーグループ 最高収益責任者 デイビット・サワビー

２）対談：「AI を 業務の力 に変えるには」から一部抜粋

ゲスト：日本アイ・ビー・エム株式会社

執行役員 テクノロジー事業本部 エコシステム共創本部長 村澤 賢一 氏

理事 テクノロジー事業本部 watsonx 事業部長 竹田 千恵 氏

３）対談：「AIエージェント時代の海外投資家向け英文開示 ― いま何が変わっているのか」から一部抜粋

ゲスト： 株式会社レクタスパートナーズ 代表取締役 藤澤正路 氏

４）日本企業と海外投資家をつなぐ架け橋 SwiftBridge AI（スイフト・ブリッジAI）

海外投資家からの日本企業の英文開示の評価、上場企業の対応の現状、ご利用企業の声

スピーカー：ストレイカーグループ シニア・バイス・プレジデント 三森 暁江

■SwiftBridge AI

英文開示業務の高速化と、情報開示範囲の拡大を同時に実現

SwiftBridge AIは、決算短信・決算説明・適時開示などの英訳を高速・高品質に仕上げ、時間やリソースの制約に縛られずに海外投資家向けに情報発信できる体制を支援します。

・日本の開示情報特有の表現や日英翻訳のポイントを学習済みの特化型カスタムAIモデル「Tiri」（ティリ）

・適時開示情報は１営業日からの超高速納品、事後のレイアウト修正等の必要なし

・ISO27001取得済み、安心のセキュリティ

■Straker Japan株式会社について

Strakerは1999年にニュージーランドで設立された、AIテクノロジーをベースとした言語ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。20年以上にわたり、グローバルな企業買収と100万件以上の言語ソリューション案件を通じて、120以上の言語で多国籍企業にAIテクノロジーと人間の専門性を組み合わせたサービスを提供しています。2018年にオーストラリア証券取引所（ASX）に上場。Straker Japan株式会社はStrakerの日本法人として、SwiftBridge AIなどの言語ソリューションを日本市場で提供しています。

■企業概要

会社名：Straker Japan株式会社

代表者：代表取締役 Grant Straker（グラント・ストレイカー）

所在地：東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 12階

事業内容：AIを活用したコンテンツの自動化、検証、翻訳サービスの提供

URL：https://www.swiftbridge.ai/