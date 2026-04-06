【株式会社シー・エス・エス】創業50周年。記念特設サイトを公開。「感謝を胸に、次の50年へ。」

株式会社シー・エス・エス

50周年特設サイトページトップ

ITソリューションを提供する株式会社シー・エス・エス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：佐川 学）は、2026年4月1日（水）をもちまして、創業50周年を迎えました。これを記念し、これまでの歩みと未来へのビジョンを発信する「創業50周年記念特設サイト」を公開いたしました。

■ 創業50周年に寄せて

1976年の創業以来、弊社はIT技術の変遷とともに歩み続け、この度大きな節目を迎えることができました。春の訪れとともに迎えたこの創業50周年を、私たちは「次の50年」に向けた新たなスタートラインと捉えています。本日公開した特設サイトを通じ、これまでの感謝と、私たちが描くこれからの姿をお伝えしてまいります。

■ 独立系IT企業として積み上げた50年の軌跡と感謝

コンピュータが社会に浸透し始めた黎明期に産声を上げた弊社は、汎用機中心の時代から、インターネットやクラウド、さらに近年のAI活用に至るまで、技術の最前線でお客様を支えてまいりました。金融などの重要な社会インフラを支えるシステム開発に真摯に向き合い、50年という歳月を無事に歩んでこれたのは、ひとえにお客様やパートナー企業の皆様との間に築き上げてきた「信頼」という絆があったからこそです。社員一同、心より深く感謝申し上げます。

■ 「期待を超える価値」を追求し、次の50年へ

50周年という節目は、私たちにとってさらなる進化のためのスタートラインです。テクノロジーが加速度的に進化する現代において、私たちはこれまでの経験に甘んじることなく、変化を恐れずに挑戦を続けてまいります。

私たちが目指すのは、単なるシステムの提供に留まらず、お客様が想像もしなかったような「期待を超える価値」を創造し続けることです。

創業50周年記念特設サイトでは、私たちの歩みを振り返るだけでなく、1年を通じて「これからのシー・エス・エス」を象徴する新しい試みやメッセージを順次発信してまいります。50年目の決意を胸に、社員一同、次の半世紀に向けて邁進してまいります。



引き続き、株式会社シー・エス・エスに変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ 創業50周年記念特設サイト

URL：https://www.css-net.co.jp/50th

■ 株式会社シー・エス・エスについて

1976年の創業以来、システム開発やインフラ構築、最新技術を活用したソリューション提供を行っています。「期待を超える価値」を追求し、お客様のビジネス成功をITの力で支え続けています。

■ 会社概要

社名：株式会社シー・エス・エス

代表者：代表取締役社長 佐川 学

所在地：東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル２階（受付）・６階

URL：https://www.css-net.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

【報道関係者様からのお問い合わせ】

株式会社シー・エス・エス

デジタルマーケティング部

担当：清水

Email：mail_qube@css-net.co.jp