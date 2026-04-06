本人確認書類の「AI自動マスキング」機能を無料提供開始！いえらぶBB

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」において、「AI自動マスキング」機能をリリースいたしました。これにより、本人確認書類（身分証）の種類ごとに、管理会社が指定した箇所をAIが自動で判別してマスキングできるようになり、業務の効率化につながります。

■概要

これまで、本人確認書類（身分証）をマスキングする際、契約者や仲介会社が手動でマスキングを行っていたため、マスキングが不十分な場合に、差し戻しが発生することがありました。

こうした課題を解決するため、このたび「いえらぶBB」において、「AI自動マスキング」機能をリリースいたしました。

これにより、管理会社が指定した箇所をAIが自動で判別してマスキングできるようになります。

▼活用メリット

(1) AIによる自動マスキングで、作業の手間を大幅に削減

本人確認書類をアップロードするだけで、必要な箇所をAIが自動でマスキング。契約者や仲介会社の作業負担を劇的に軽減します。

(2) マスキング箇所の設定が可能

管理会社側でマスキング箇所を任意に設定できるため、自社の運用ルールに則った柔軟な対応が可能です。

(3) マスキングミスを防止し、差し戻しを削減

システムが設定に基づき精度高く処理を行うため、手作業による漏れや不備を防止。確認作業や書類の差し戻しといったタイムロスを削減します。

(4) 多様な本人確認書類（身分証）に対応

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、多様な本人確認書類に対応しています。

(5) 全機能を無料で利用可能

初期設定から実運用まで、すべての機能を無料でご利用いただけます。

本人確認書類(身分証)をアップロード必要な箇所に自動でマスキング幅広い書類に対応



いえらぶGROUPでは、今後もAIを活用した機能開発を拡充し、不動産業界のDXを進めてまいります。

■「いえらぶBB」とは

「いえらぶBB」は賃貸管理会社と賃貸仲介会社をつなぐ無料の不動産業者間流通プラットフォームです。賃貸仲介会社・賃貸管理会社それぞれの基幹システムと連携することで、物件流通から内見予約・申込み、保証審査、契約までを一気通貫でオンライン化できます。

さらに、ワンクリックでの物件取込みやサイト掲載、リアルタイムでの物件確認が可能となり、業務効率化を実現します。

サービスサイト：https://bb.ielove.jp/

▽本リリースに関する問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1354#mail

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp