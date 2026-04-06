「心身の状態」が「運転」に与える影響を科学する「ヘルスケア×運転傾向」の実証実験を開始

株式会社KINTO

クルマのサブスクリプションサービスを展開する株式会社KINTO（以下、KINTO）は、ドライバーの健康状態（バイタルデータ）と運転挙動データの相関関係を分析し、事故低減を目指す実証実験を本日より開始します。 本実証では、ユーザー向けツールとして「KINTO Unlimitedアプリ」を活用し、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ自動車）、株式会社センシング（以下、センシング）、東京海上日動火災保険株式会社（以下、東京海上日動火災保険）の協力のもと、検証を行います。*¹

*¹ 対象はKINTO Unlimitedをご契約いただいているお客様のみです

■背景と目的：事故の「結果」から「要因」へのアプローチ

自動車の安全技術は日々進化していますが、ヒューマンエラーに起因する事故は依然として課題となっています。従来の運転技能の向上支援は、急ブレーキや急ハンドルといった「起きた事象（結果）」に対するフィードバックが中心でした。KINTOは、「ドライバーのその日の体調が、無意識のうちに運転操作に影響を与えているのではないか」という仮説に着目しました。本実証では、日々の「バイタルデータ」と、クルマから得られる詳細な「車両操作データ」を掛け合わせることで、これまで見えてこなかった事故リスクの予兆を捉え、お客様の安全なカーライフと健康をサポートすることを目指します。

■本実証のステップ：段階的な機能提供とロジック開発

まずは、お客様に健康管理ツールとしてアプリをご利用いただくことからスタートし、そこで得られたデータを用いて独自のアドバイスロジックを開発していく、以下の2つのステップで進行します。

【Step 1】今日の体調の可視化と健康サポート（2026年4月6日～）

まずは、「KINTO Unlimitedアプリ」にて、日常的に使える「ヘルスケアチェック」を提供します。

・非接触バイタル計測

スマホカメラで顔を撮影するだけで、顔色や脈波から「活力度」や「自律神経バランス」などを解析し、「今日の体調」を可視化します。

・健康レコメンド

計測結果に基づき、その日の状態に適した「食事」や「運動」などの健康アドバイスを即座にフィードバックします。

【Step 2】相関分析と「ヘルスケア×運転傾向」ロジックの開発（26年夏ごろから）

【Step1】で得られた知見をもとに、「バイタルデータ」と車両から得られる急ブレーキ/急ハンドル等の「詳細な車両操作データ」を紐づけ、その相関関係を分析することで、「どのような体調の時に、どのような危険挙動が発生しやすいか」を解明し、独自の「体調×運転」のアドバイスロジックを開発します。

■今後の展望

本実証で得られた知見をもとに、将来的には運転中のリアルタイムな体調変化（急性ストレス、眠気、集中力低下など）を検知し、車両側から適切なタイミングで警告や休憩を促すなど、事故を未然に防ぐ安全安心なサービスの開発につなげていきます。

■各社の役割

KINTO：プロジェクト統括、実証フィールド（アプリ等）の提供、UI/UX構築

トヨタ自動車：車両データの連携・解析支援

センシング：バイタル計測技術および解析ロジックの提供

東京海上日動火災保険：事故リスクの分析・検証支援

■キャンペーン情報

本機能のリリースに合わせて、「KINTO Unlimitedアプリ」にてヘルスケアチェックをご利用いただいたお客様を対象としたプレゼントキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要 *²

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54790/table/160_1_ddbb5485474c4e251ea9edaf3175163d.jpg?v=202604060151 ]

*² キャンペーンの詳細は後日、アプリ内または公式サイトにてご案内します

【サービス概要】

KINTO（クルマのサブスク）

自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミ月々定額のクルマのサブスクリプションサービスです。人気のトヨタ車・レクサス車・SUBARU車をラインアップ、 高品質な中古車も取り扱っています。WEBでも簡単にお申込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができます。

URL：https://kinto-jp.com/

さらに、クルマのサブスク「KINTO」に、クルマをお届けした後の「進化」と「見守り」を加えながらも、リーズナブルな月額利用料を実現した「KINTO Unlimited」も2023年1月よりプリウスからスタートし、対象車種を拡大しています。

URL：https://kinto-jp.com/unlimited/

モビリティマーケット by KINTO

新しい移動のよろこびをテーマに、移動の楽しさ・安心・快適につながる多彩なサービスを発見できるサイトです。KINTOご契約者様には優待メニューもご用意しております。

URL：https://mobima.kinto-jp.com/

Vintage Club by KINTO

クルマ好きなお客様と一緒に楽しみ、旧車に乗れる喜びを分かち合う旧車コミュニティです。魅力ある旧車を少しでも気軽に楽しんでいただけるよう、特選旧車レンタカーとしてご利用いただけます。期間限定で実施している全国各地での”旧車キャラバン”も好評を博しています。

URL： https://vintage.kinto-jp.com/

MOTORSPORT by KINTO（MOSKIN）

チューンアップされたスポーツカーに乗ることができる「サブスク」「スポーツカーレンタル」、手軽にモータースポーツ体験が可能な「サーキットレンタル」「走行・体験イベント」の４つのサービスを通じて、憧れのスポーツドライビングをお客様のスタイルに合わせて体験いただくことができます。

URL：https://motorsport.kinto-jp.com/

TOYOTA UPGRADE FACTORY / LEXUS UPGRADE FACTORY

トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを、正規販売店で「後付け」できるアップグレードサービスです。購入時設定が無かったオプションの後付けや、経年劣化した内外装の交換などを、KINTOサブスク以外の車両も対象に正規品質でお届け。また、もっと運転が楽しくなるソフトウェアアップデートもご提供しています。

URL：https://factory.kinto-jp.com

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/KINTO_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/kinto_jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/KINTOJP/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC3ap_PduzYM6MINNeFLRonA

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40733wvygu

【会社概要】

会社名：株式会社KINTO（KINTO Corporation）

設立：2019年1月

代表取締役社長：小寺信也

URL：https://corp.kinto-jp.com/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。