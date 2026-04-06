【オンライン開催】「働き続けられない」問題を解決する！CG・映像クリエイター向けカンファレンス『W Creators Conference』を4月21日（火）に開催

株式会社Vook

株式会社Vook（本社：東京都港区、代表取締役：岡本 俊太郎、以下Vook）は、同社が運営する映像制作者向け情報プラットフォーム「Vook」(https://vook.vc/)と株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新 和也、以下ボーンデジタル）が運営するCG・映像クリエイター向けメディア「CGWORLD」(https://cgworld.jp/)と共催で、無料オンラインカンファレンス『W Creators Conference』を、2026年4月21日（火）に開催いたします。特に今回は女性を中心にCG・映像クリエイターが抱える「働き続けられない」という課題に焦点を当てます。オンライン配信に加え、20名様限定で会場参加枠も募集いたします。

【イベント特設サイトはこちら】https://site.vook.vc/conference/2603

■ 開催の背景（ABOUT）

映像制作の現場では、撮影などリモートワークが取り入れにくかったり、制作業務が長時間になりやすいなどで「働き続けられない」という問題が業界全体の課題として認識されるようになっています。昨年3月、女性クリエイターのエンパワーメントにフォーカスしたイベント「W Conference」(https://w.vook.vc/)を初開催し、400名以上の方々にお申込みいただきました。当日は働き方やキャリア形成について語り合いましたが、実施後の参加者アンケートからは、多くの方が「仕事とプライベートの両立」を具体的な課題として抱えていることが浮き彫りになりました。

今年で2回目を迎える本イベントでは、映像制作業界を支える企業の方々やクリエイターをゲストにお迎えします。昨年の参加者の声も踏まえ、持続可能で豊かなキャリアを築き、「働き続けられない」という問題を解決するためのヒントを探ります。

■ プログラム（SESSIONS）

当日は13:00～18:00まで、オンラインにて全5つのセッションをお届けします。

13:00 - 13:30【オープニング】

2回目となるW Creators Conference。昨年のアンケートから見えた「働き続けられない」理由を振り返り、当日のトークセッションのテーマや目的を提示します。

13:40 - 14:20【クリエイター移住はアリ？ 意外と知らない支援のしくみや企業の進出状況を行政に聞く】

クリエイターが「働き続ける」ことを考えたとき、東京一極集中ではなく、地方へ移住して働くことは現実的な選択肢となるのか。3つの自治体の担当者をお迎えし、現地の仕事環境や企業誘致の状況、支援制度、そして実際の暮らしやすさについて伺い、地方というフィールドにおけるクリエイターの新たな可能性を具体的に探っていきます。

登壇者：天野 洋介（岡山市 産業観光局 商工部 産業振興課）｜宮原 薫（熊本市 経済観光局 産業部 企業立地推進課）｜恒川 文栄（静岡市 経済局 産業基盤強化本部）

14:30 - 15:30【仕組みやルールで「働き続けること」を解決！実践の極意とは】

安心して働き続けるには、組織による業務フローや制度設計も欠かせません。制度設計に携わった方や実際に活用して働かれている方にお話しいただき「仕組み」の事例について議論します。

登壇者：塙 芽衣（Spade&Co. / VFXプロデューサー）｜足立 華子（日テレ アックスオン / 企画戦略センター兼 AI Studio）｜小谷 優大（ノースショア/ 副社長 兼 CHRO）

15:40 - 16:40【「働き続けること」をツールで解決！ジャンル別おすすめPCとは？

Sponsored by マウスコンピューター】

制作環境は「働きやすさ」に直結します。マウスコンピューターのクリエイターPC「DAIV」を活用したリモートワークや業務効率化の実践について、クリエイターが語ります。PC選びの観点から、効率的に成果を出す方法を提示します。

登壇者：菅野 詩織（TBSアクト / ドラマ・映画編集部）｜永源 一樹（wring / 代表取締役）｜MONA（VeAble / 映像ディレクター / アートディレクター）｜この（１コマ代表 / モーションデザイナー）｜

16:50 - 17:50【「働き続けること」「キャリアを諦めない」方法を伝授！映像業界・女性クリエイターのキャリアの作り方】

ライフステージが変化しても、クリエイターとしてのキャリアを止めないためには？経営者やフリーランスなどさまざまなキャリアをもつ登壇者が、自身の経験をもとに働き続けるためのマインドと戦略を語ります。

登壇者：飯野 圭子（ドローイングアンドマニュアル / 取締役副社長 / プロデューサー）｜古屋 遙（Imagine If Studio / 演出家）｜Rieringo（Graffity / 3DCGアーティスト）

※企業名の五十音順

※セッションのタイトルや内容は予告なく変更になる場合がございます。最新情報および登壇者情報については、特設サイトをご確認ください。





■ 【20名限定】特別会場参加枠のご案内

本イベントはオンライン配信がメインとなりますが、「直接登壇者の話を聞きたい」「参加者同士で交流してみたい」という方向けに、少人数（20名限定）の会場参加枠をご用意いたしました。 会場ならではの熱量を感じたい方は、ぜひお早めにイベント特設サイトよりご応募ください。

お申し込み方法：以下ボタンよりお申し込みください。

会場参加お申し込みはこちらから :https://vook.vc/redirect/questant/87YEXJ7Lお申し込みには、Vookアカウントの登録(無料)が必要です。

※イベント特設サイト内の「会場参加をご希望の方はこちら」のリンクからもお申し込み可能です。

※定員を超えた場合、抽選とさせていただきます。開催1週間前ごろに抽選結果をご連絡いたします。

会場：ボーンデジタル内配信会場

東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 6階

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅4番出口より徒歩1分



■ 開催概要（OVERVIEW）

イベント名：W Creators Conference 「働き続けられない」問題を解決する

開催日時：2026年4月21日（火） 13:00 ～ 18:00

開催形式：オンライン開催（20名限定で会場参加枠あり）

配信ページ：https://www.youtube.com/live/X9EKPq1yjCk

参加費：無料

対象：映像クリエイター、映像業界で働く方、映像制作や映像業界に興味のある方

主催：Vook、CGWORLD

協賛：株式会社マウスコンピューター

イベント特設サイト：https://site.vook.vc/conference/2603

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Vook 広報 pr@vook.co.jp

株式会社Vook 概要

「映像クリエイターを無敵に。」をビジョンに掲げ、映像クリエイターを支援する事業を展開するインパクトスタートアップ。映像制作に特化した日本最大級のメディアプラットフォーム『Vook』を中心に、教育事業、キャリア事業、映像活用支援事業を展開。映像クリエイターの支援を通じ、映像業界に変革をもたらし、映像クリエイターが活躍できる環境創出に取り組んでいます。

代表者：代表取締役 岡本 俊太郎

所在地：東京都港区赤坂5-2-33-1111

設 立：2012年1月

事業概要：

・国内最大級の映像制作Tipsサイト「Vook（https://vook.vc/）」の運営

・映像制作者の育成サービス「Vook school（https://school.vook.vc/）の運営

・映像制作者の人材紹介サービス「Vook キャリア（http://career.vook.vc/）」の運営