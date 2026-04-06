「使うAI」から「収益を創るAI」へ。三菱商事グループのMCD3、AI・人工知能EXPOにて経営判断を高度化する「PL直結型シミュレーションAI」を初公開

エムシーディースリー株式会社

三菱商事100％子会社のエムシーディースリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生、以下「MCD3」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「第10回 AI・人工知能EXPO【春】」に出展いたします。

本展示会では、産業現場（物流、エネルギー、流通等）で培った「実践知」を体系化した、大企業向けAI実装のトータルソリューションを展示。従来の「守りのDX（効率化）」から脱却し、投資判断や需給調整といった経営の中枢において「収益（PL）を創る」ためのAI活用事例とロードマップを公開いたします。

■ 出展の背景：DXの「踊り場」を突破する、現場起点のAI実装

生成AIの普及が進む一方、多くの企業が「収益化の不透明さ」や「PoC止まり」といったDXの踊り場に直面しています。MCD3はこれらの壁を乗り越えるために必要な、机上の空論ではない「泥臭い実装力」を武器に、企業のAI変革を伴走支援します。

■ 展示内容のハイライト

MCD3ブース（小間番号13-16）では、大企業特有の「複雑な変数」と「現場の制約」を読み解き、確実なインパクトを創出するためのソリューションを展示します。

1. 【デモ展示】PL（損益）直結型シミュレーションAI

生成AIと高度なアルゴリズムを掛け合わせ、経営判断に直結する3つのユースケースをデモ画面で公開します。

- 投資判断の高度化：設備投資や新規事業の稟議をAIが解析。ROIやEBITDAへの影響を瞬時にシミュレーションし、意思決定を迅速化。- 事業ポートフォリオ最適化：市場変動シナリオごとの収益性を予測し、最適な資源配分を提示。経験と勘に頼らないデータドリブン経営を支援。- 配船・物流計画最適化：供給寸断などのトラブル発生時、AIが代替ルートや調達先を即座に提示。損失を最小化し、現場のレジリエンスを強化。PL直結型シュミレーションAI・デモイメージ2. 収益化を支える「4つの面」での伴走支援

AI導入の壁を超えるための「戦略」「実行」「守り」「組織」の4領域における支援体制を紹介。「AIを作って終わり」にさせない、自走できる組織づくりへのロードマップを提示します。

■ このような方におすすめです

■ 展示会概要

■ 来場登録・事前アポイントについて

- DX推進担当者で、PoCから先の「全社展開」や「現場定着」に悩んでいる方- 経営企画・事業責任者で、AIによる具体的なPLインパクト（収益貢献）を求めている方- 「ガバナンスの構築」と「現場の利便性」の両立に課題を感じている方- 名称：第10回 AI・人工知能EXPO【春】（NexTech Week 2026 春 内）- 会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 西展示棟- 主催：RX Japan株式会社- ブース位置：小間番号 13-16

ご来場には事前のご登録が必要です。以下のURLよりご登録いただき、事前に来場者バッジを印刷いただくことで当日スムーズにご入館いただけます。

来場登録（無料）：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

弊社ブースでの詳しい説明やデモ体験をご希望の方は、事前アポイントをおすすめしております。以下フォームよりお申し込みください。

事前アポイント・お問合せ：https://www.mcd3.co.jp/contact

■ エムシーディースリー株式会社について

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/