【始球式権など豪華賞品が当たる】「お肉で幸せと感動を！スギモト ジャストミート祭！」開催

杉本食肉産業株式会社

杉本食肉産業株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉本匡彌 通称：お肉の専門店スギモト）は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年4月6日（月）より、豪華賞品が当たるキャンペーン「お肉で幸せと感動を！スギモト ジャストミート祭！」を開催いたします。期間中、スギモト店舗のご利用のご応募で中日ドラゴンズ公式戦観戦チケットや選手直筆サイン入りグッズなどが当たる企画と、公式アプリからどなたでもご応募いただける「バンテリンドームナゴヤでの始球式権と観戦チケットが当たる」企画を同時に開催いたします。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名

お肉で幸せと感動を！スギモト ジャストミート祭！

・応募期間

2026年4月6日（月）～4月26日（日）

・応募資格

応募時および当選時にスギモト公式アプリ会員である方

（スギモト公式アプリをダウンロード・会員登録された方）

※一部キャンペーン対象外の店舗がございます。

○店舗ご利用で応募！

キャンペーン期間中、お肉の専門店スギモトにて1,000円（税込）以上ご購入、またはスギモト

レストランをご利用いただいたお客様にお渡しする応募チラシ記載のQRコードからご応募いただ

ます。

・プレゼント内容

A賞（10名様）

中日ドラゴンズ選手 直筆サイン入り

90thサポーターズユニホーム（ホーム）またはロゴボール

＜対象選手＞

#1 岡林選手／#19 高橋投手／#21 金丸投手／#25 石川選手／#51 上林選手

※ユニホーム・ボールはお選びいただけません

※ユニホームサイズはフリーサイズ

B賞（50組100名様）

「お肉で幸せと感動を！スギモトDAY」ペア観戦チケット（内野A席・1塁側）

2026年5月10日（日）バンテリンドーム ナゴヤ中日ドラゴンズ vs 読売ジャイアンツ戦

C賞（50名様）

スギモト ギフトカタログ（5,000円相当）

D賞（50名様）

スギモトレストラン ご飲食券（5,000円相当）

○公式アプリから応募！

キャンペーン期間中、スギモト公式アプリ内の専用フォームからご応募いただけます。

特別賞（1名様）

始球式投球権＋ペア観戦チケット

2026年5月10日（日）中日ドラゴンズ vs 読売ジャイアンツ戦（バンテリンドーム ナゴヤ）

○当選発表について

厳正な抽選のうえ、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

B賞：2026年4月30日より発送予定

A賞・C賞・D賞：2026年5月中旬発送予定

特別賞当選者様には、キャンペーン事務局より直接ご連絡いたします。

■企画意図

「スギモトは『お肉で幸せと感動をお届けする』という理念のもと、日々お客様に安心でおいしいお肉をお届けしてまいりました。

このたび開催する『スギモト ジャストミート祭！』は、日頃のご愛顧への感謝に加え、スギモト公式アプリのダウンロード数10万人突破を記念したキャンペーンでもあります。

多くのお客様にアプリをご利用いただいていることへの感謝の気持ちを込め、店舗でのお買い物やお食事、アプリを通じて楽しんでいただける企画をご用意しました。

また、本キャンペーンの開始時期にあわせて、より便利に、より使いやすくなる公式アプリの機能アップデートも実施いたします。お得な情報やキャンペーンへの参加が、よりスムーズになるよう改善を行ってまいります。

中日ドラゴンズとの取り組みを通じて、食とスポーツが生み出す感動を多くの方に体感していただくとともに、これからもスギモトは、店舗とデジタルの両面からお客様に寄り添い、『お肉で幸せと感動を』お届けし続けてまいります。」

■お肉の専門店スギモトについて

スギモトグループのご紹介

創業1900年（明治３３年）今年創業１２５年を迎えた尾張名古屋のお肉の老舗スギモトは『生産・加工・卸・小売・飲食』と一貫体制をグループ内で展開。松阪牛・飛騨牛・みかわ牛をはじめ、生産者の顔が見える安全な食肉を日本全国から確保し、お客様の求める質と量にスピーディーに対応可能な企業です。『安心できる食肉をご提供し、豊かな食文化に貢献する』「お肉で幸せと感動をお届けする」それがスギモトの想いです。

精肉以外に、ハム・ソーセージ、ローストビーフ、味噌漬、しぐれ煮、焼豚などの加工品や、カレー、シチュー、サラダ、コロッケなどの惣菜も手がけており、百貨店やレストランでの販売も行っています。

さらに、SDGsへの取り組みや地域貢献活動にも積極的で、少年野球大会の主催や地元スポーツチームの支援などを通じて、社会とのつながりを大切にしています。今後も「お肉で幸せと感動を届ける」という理念のもと、国内外での事業展開を進め、食文化の発展に貢献している企業です。

※平成21年より愛知ブランド企業に認定されています。

スギモトグループホームページ https://www.oniku-sugimoto.com/(https://www.oniku-sugimoto.com/)

スギモト公式Instagram https://www.instagram.com/oniku_sugimoto/