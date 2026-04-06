漫画『ドロヘドロ』より、ファミリーのボス「煙」が可動フィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スリー・ゼロ」より、『フィグゼロ ドロヘドロ 煙 1/6スケール 完成品可動フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●フィグゼロ ドロヘドロ 煙 1/6スケール 完成品可動フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200092&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■あみあみ実店舗サイト

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■フィグゼロ ドロヘドロ 煙 1/6スケール 完成品可動フィギュア

【製品情報】

□参考価格：35,200円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：スリー・ゼロ

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約350mm

【素材】ABS＆PVC＆POM、衣装：布

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・交換式の顔パーツ×2(マスク装着用の顔、素顔)

・交換式のマスク×2(口が閉じたマスク、口が開いたマスク)

・口が開いたマスクに装着可能な魔法のケムリのエフェクトパーツ×1

・キノコ入りの瓶×3

・キノコ型の水タバコ容器と喫煙パイプ

・キノコの杖×1

・交換式手首パーツ×3対(拳×1対、開き手×1対、キノコの杖保持用の手×1対)

・キクラゲ(頭部が可動)×1

・キクラゲを収納可能なペットケージ×1

ヘッドパーツ一式と魔法のケムリのエフェクトパーツの原型制作：浅井真紀

その他のパーツの原型制作：threezero

漫画『ドロヘドロ』より、ファミリーのボス「煙」が1/6スケール可動フィギュアとなって登場！原作者・林田球が当フィギュア用に描き下ろしたデザインの衣装にて立体化です。

「フィグゼロ 煙」は全身に約35ヶ所の可動ポイントを有するフル可動フィギュアです。髪の毛を含めて高さ約35cm。ヘッドパーツ一式は煙のエフェクトパーツを含めいずれも浅井真紀氏が原型制作を担当！眼球は可動式で、目線の変更による高い表現力を有します。フィギュアに用いられている素材はABS、PVC、POM、そして布です。

交換式の顔パーツは全2種類あり、マスク装着用の顔と素顔が付属。交換式のマスクは全2種類で、口が閉じたマスクと口が開いたマスクがあり、口が開いたマスクには魔法のケムリのエフェクトパーツが装着可能です。衣装のうち、コートとシャツとズボンは布製(布製衣装は脱がせることが出来ない設計となっています)。土汚れの表現を始めとするウェザリング塗装が施されています。他、キノコ入りの瓶3個、キノコ型の水タバコ容器と喫煙パイプ1セット、キノコの杖、首が可動するキクラゲ、キクラゲを収納可能なペットケージ、そして交換式手首パーツ3対(拳1対、開き手1対、キノコの杖保持用の手1対)が付属します。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●フィグゼロ ドロヘドロ 煙 1/6スケール 完成品可動フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200092&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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