【Dior】新作「ディオール アーチー」バッグが登場

クリスチャン・ディオール合同会社

ジョナサン・アンダーソンが2026年フォール コレクションのために手掛けた「ディオール アーチー」バッグは、建築的な美しさをさりげなく反映したしなやかでゆったりとしたシルエットが特徴です。

ユニークなグレインドレザーのデザインは、核となるアイデンティティとして調節可能なアーチ型ハンドルを備え、”CD”ロゴのバックルがあしらわれています。デイリーユースに根差したこの「ディオール アーチ―」バッグは、広々としたコンパートメント、複数のポケット、そして様々な持ち方ができるショルダーストラップにより、使いやすさと実用性を兼ね備えています。

ブラック、ブラウン、カーキ、ブルーの4色の洗練されたカラーで展開され、印象的なラインの組み合わせと、機能的でありながらも遊び心のあるディテールが光る、魅力的なアイテムです。

「ディオール アーチー」バッグは、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

「ディオール アーチ―」 バッグ \640,000「ディオール アーチ―」 バッグ* \640,000「ディオール アーチ―」 バッグ* \640,000「ディオール アーチ―」 バッグ* \640,000

*2026年4月30日発売予定

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