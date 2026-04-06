HADO ARENA お台場 4周年！4月は平日限定キャンペーン・親子イベント・SNS投稿キャンペーンを開催

株式会社meleap

ARスポーツ施設「HADO ARENA お台場」は、おかげさまで4周年を迎えます。

日頃よりご来店いただいている皆さまへの感謝を込めて、2026年4月に3つの4周年記念企画を開催いたします。

今回の企画では、HADOをまだ体験したことがない方にも楽しんでいただけるよう、平日限定の割引キャンペーンをご用意しました。さらに、親子で本気のバトルが楽しめる記念イベントや、来店の思い出をシェアできるSNS投稿キャンペーンも実施します。

「実はちょっと気になっていた」

「これ見たことある！」

そんな方も、この機会にぜひHADO ARENA お台場(https://hado-official.com/hado-arena/store/odaiba/)へお越しください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0nVNJphXX5c ]

4周年記念企画 平日限定 4周年記念割引キャンペーン

4周年記念の第一弾として、平日限定の割引キャンペーンを実施します。

HADOを体験したことがない方にも、気軽にお楽しみいただける内容です。

期間

2026年4月1日（水）～4月30日（木）

※平日のみ

※事前のご予約をおすすめしております。予約は公式LINE(https://hado-official.com/hado-arena/store/odaiba/)から。

内容- 貸切体験プラン 20％OFF- 遊び放題プラン 500円OFF

ご利用の際は、店舗スタッフに対象画面をご提示ください

4周年記念イベント「HADOで親vs子 ガチンコバトル!!」

4周年記念イベントとして、親子で参加できる特別イベントを開催します。

シンプルに楽しめる一方で、チームワークやかけひきも大切なので、大人も子ども同じ土俵で夢中になって楽しめます。

今回はそのHADOで、親チームと子どもチームが真剣勝負。

4周年ならではの特別イベントとして、親子で思い出に残る時間をお届けします。

4周年記念 SNS投稿キャンペーン

- 開催日：2026年4月29日- 時間：13:00～15:00- 定員：9組18名- 参加費：1組 3,500円（親と子2名の合計料金）- 予約方法：ご予約は公式LINEから予約方法

4周年を記念して、InstagramでのSNS投稿キャンペーンも開催します。

HADO ARENA お台場で撮影した写真や動画に、指定のハッシュタグをつけて投稿すると、プレゼントが当たるチャンス。

楽しかった思い出を、ぜひSNSでもシェアしてください。

キャンペーン期間

2026年4月1日（水）～4月30日（木）

応募方法

HADO ARENA お台場で撮影した写真または動画を、Instagramに投稿

対象ハッシュタグ

#HADOった

#HADOARENAお台場

※両方のタグ付けも歓迎です

※応募いただいた投稿は、当社公式Instagramアカウント等でご紹介させていただく場合があります

HADO ARENA お台場について

HADO ARENA お台場(https://hado-official.com/hado-arena/store/odaiba/)は、アクアシティお台場 東エリア5FにあるAR技術を使った次世代アクテビティ「HADO」を楽しめるグローバル旗艦店です。お友達同士はもちろん、ファミリーやカップル、観光でのお立ち寄りなど、幅広いお客様にご利用いただいています。

約230名収容可能で大会や法人プランが可能なグランドステージ、プライベートな空間にできるプレミアムステージなど様々な用途に対応可能です。

HADOとは

グランドステージプレミアムステージ

「HADO」は、既存のフィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた、新しいスポーツの形「テクノスポーツ」です。

頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して戦います。

シンプルなルールながら戦略性が高く、チームで作戦を立てる中で思考力・協働力・判断力が自然に育まれます。

運動が得意・不得意を問わず、誰もが同じフィールドで挑戦できる“次世代のスポーツ”として、世界39カ国で展開されています。

児童制作のHADO動画

株式会社meleap について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qE8g0NMBc34 ]

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。

テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp