『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、「雪泉」「日影」がボンデージメイド衣装で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』の「雪泉」「日影」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 雪泉 ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198943&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 日影 ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200091&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各39,600円(税込)

□発売日：

[雪泉] 2026年8月予定

[日影] 2026年9月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約400mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：宇治川法幹(ドラゴンクラフト)

彩色：松田モデル

制作協力：ドラゴンクラフト



製品ページはこちら：

●シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 雪泉 ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198943&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より「雪泉」が、1/4スケール・全高約400mmの迫力サイズで登場。

「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボにて描かれた、ボンデージメイド姿のイラストをモチーフに立体化しました。

キャラクターデザイナー・イラストレーター八重樫南先生が手掛けた、ボンデージの艶やかさとメイド衣装の可憐さ、相反するフェティッシュを融合させたコスチュームをイラストそのままに再現。

スカートを持ち上げた挑発的なポージング、ボディラインを際立たせる衣装造形、エナメル調の質感や細かなフリルの表現など、見どころ満載の仕上がりです。

「雪泉」の新たな一面を存分に堪能できる、存在感抜群の一体をぜひお手元でお楽しみください。

製品ページはこちら：

●シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 日影 ボンデージメイドVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200091&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、「日影」が1/4スケール・全高約400mmの迫力あるサイズで登場。

「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」にて描かれたボンデージメイドのイラストをモチーフに、キャラクターデザイナー・イラストレーター八重樫南先生のデザインを忠実に立体化しました。

ボンデージとメイドという異なる要素を融合させたコスチュームは、質感表現や細部の造形まで丁寧に再現。

しなやかなポージングやメイド+ボンデージ衣装のディテールが1/4スケールならではの存在感を際立たせています。

「日影」の新たな魅力を楽しめる、完成度の高い一体です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■今回ご紹介した製品を含む、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23201&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)