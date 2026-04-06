【メディア掲載】元ロンドンブーツ1号2号田村淳氏が工場訪問　社会課題に挑むIVS優勝企業アドバンスコンポジットをYouTubeメディア「XU」で特集！

アドバンスコンポジット株式会社

アドバンスコンポジット株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：服部淳一）は、タレントの田村淳氏が総合プロデュースを務めるYouTubeメディア「XU（クロスユー）」にて特集されました。

同氏が当社工場を訪問し、製造現場の見学や代表との対談を行った様子が、前後編の2週にわたり配信されています。

XUは、社会課題の解決に挑む企業や人物に光を当て、ものづくりの現場に新たなスポットライトを当てるメディアです。その中で当社は、新素材の力で産業課題に挑む企業として紹介されました。

■動画URL

（前編）

【工場見学】世界の電力3%削減！？3000tプレスの裏側…次世代素材が生まれる瞬間 | アドバンスコンポジット前編～XU（クロスユー）

https://www.youtube.com/watch?v=_lPHZlB_ZEY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_lPHZlB_ZEY ]

（後編）

“レアメタル依存からの脱却”は何を変えるのか？製造業の未来戦略に迫る！世界を支える日本技術のリアル

https://www.youtube.com/watch?v=D1cZ9inWxok

今回の取材では、田村淳氏が当社工場を訪問し、製造現場の見学が行われました。また、本企画を通じて新たに接点を持った加藤軽金属工業株式会社と当社との間で、今後のコラボレーションに向けた意見交換が実施されるなど、具体的な連携に向けた動きも生まれています。

動画内では、素材の特性や製造プロセスだけでなく、ものづくりに対する思想や課題への向き合い方についても掘り下げられています。なお、過去に公開された同氏との対談動画は6万回を超える再生数を記録しており、本企画においても高い関心が寄せられています。

（対談動画）

【物作りの革命】世界の総電力消費を3%削減する日本の新素材！覆面秘書が明かす産業革命の真実、静岡の町工場から文明は書き換わる | 注目の日本発・世界を変える新素材企業

https://www.youtube.com/watch?v=eyUaTqJQWgY

アドバンスコンポジット株式会社は、複合素材の研究開発および製造を行うディープテック企業です。従来の単一素材では実現が難しかった特性の両立を可能にする独自の材料設計技術を強みとしています。

世界的に、データセンターの電力消費や放熱問題、エネルギー効率の改善、製造業の高度化といった課題が顕在化する中で、「素材レベルから課題を解決する技術」への期待が高まっています。当社はこうした背景に対し、素材そのものの特性を最適化することで、産業の根本的な効率改善に取り組んでいます。

当社が手がけるのは、従来は両立が難しいとされてきた特性をあわせ持つ新素材です。鋳鉄並の剛性と軽量性を両立した材料や、高い熱伝導性と低熱膨張を兼ね備えた材料など、用途に応じて最適化された素材を開発しています。これらの技術はすでに、半導体製造装置や自動車製造などの分野において実際の産業用途への導入が進んでいます。

また、信越化学工業株式会社やダイキン工業株式会社といった大手事業会社からの出資も受けながら、複数の産業領域で展開が広がっています。こうした技術の実装と事業化の進展は、国内最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS2025 LAUNCHPAD」優勝という形でも評価されています。

今後も当社は、素材という基盤技術から産業の進化を支え、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■お問合せ先

アドバンスコンポジット株式会社

〒417-0801 静岡県富士市大渕2259番地9

TEL 0545-32-7904（代表）

https://advance-composite.co.jp/contact/