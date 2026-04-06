アニメ『灼眼のシャナIII-FINAL-』より、「シャナ」が再びねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200087&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■あみあみ実店舗サイト
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■ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0
【製品情報】
□参考価格：6,900円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：ねんどろん
アニメ『灼眼のシャナIII-FINAL-』より、炎髪灼眼の討ち手「シャナ」が再びねんどろいどになって登場です！
・表情パーツ：「決め顔」「戦闘顔」「笑顔」
・オプションパーツ：「贄殿遮那」「アラストール」「紅蓮の双翼」「『審判』背景中台紙」ほか
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)高橋弥七郎／いとうのいぢ／アスキー・メディアワークス／『灼眼のシャナF』製作委員会
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