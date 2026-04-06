アニメ『灼眼のシャナIII-FINAL-』より、「シャナ」が再びねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：

●ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200087&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0

【製品情報】

□参考価格：6,900円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ねんどろん

アニメ『灼眼のシャナIII-FINAL-』より、炎髪灼眼の討ち手「シャナ」が再びねんどろいどになって登場です！

・表情パーツ：「決め顔」「戦闘顔」「笑顔」

・オプションパーツ：「贄殿遮那」「アラストール」「紅蓮の双翼」「『審判』背景中台紙」ほか

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど 灼眼のシャナIII-FINAL- シャナ 2.0(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200087&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)高橋弥七郎／いとうのいぢ／アスキー・メディアワークス／『灼眼のシャナF』製作委員会

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)