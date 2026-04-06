「limerime」パンティーライナーがサステナブルコスメアワード2025【 審査員賞ダイバーシティ部門】受賞

株式会社VVV

株式会社VVV（本社：東京都目黒区、代表取締役：須藤紫音）が展開するサステナブルなサニタリーブランド「limerime（ライムライム）」のパンティライナーが、「サステナブルコスメアワード2025」にてSDGsの取り組みとトイレタリー製品としての優秀さの両面を評価いただき、 審査員賞ダイバーシティ部門を受賞いたしました。

limerimeは、製品からパッケージまで土にかえる素材を用いたプラスチックフリーのプロダクトで、からだにはもちろん、環境にもやさしい製品を開発しています。

審査員賞について

一次審査のために提出されたエントリーシートの書類選考を通過したノミネート製品の中から、審査員がSDGsの取り組みとコスメとしての優秀さの両面を評価したノミネート製品の中から選び、授与される賞です。以下のページから、選定理由の詳細・審査員コメントもご覧いただけます。

サステナブルコスメアワード 受賞ページ：

https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/diversity2-2025/

limerime パンティーライナー受賞商品について

limerime パンティーライナー

竹繊維を使ったプラスチックフリーの軽度尿もれ対応おりものシート。竹素材はシルクのような肌ざわりと抗菌・防臭・制電に優れ、からだにも環境にもやさしいプロダクトです。

20枚入 726円(税込)

＜特徴＞

・99%生分解性(土にかえる素材)

・ダイオキシンフリー

・塩素不使用

・石油由来高分子吸収体不使用(ノンポリマー)

・無香料＆無着色

＜全成分表示＞

表面材：竹繊維・とうもろこし繊維

吸収体：木パルプ100%

防漏材・ラッピングフィルム：Bioフィルム

詳細を見る :https://limerime.com/products/pads?srsltid=AfmBOoonvLDF5YzedrDVKZ_yHdqcZ7_MaqICLEr_edvgcf0PI0gKML3u

受賞式の様子表彰式は、東京・NEWoMan高輪「＋Base」にて開催されました。limerimeのパンティーライナーが【審査員賞ダイバーシティ部門】を受賞。（左から）VVV代表 須藤紫音、審査員長 岸紅子氏。受賞者、審査員の皆様と。日本のサステナブルコスメが一堂に会しました。

代表よりコメント

この度、サステナブルコスメアワードにて審査員賞（ダイバーシティ部門）をいただきましたことを、心より光栄に存じます。

現在、女性のライフスタイルや衛生意識の変化に伴い、パンティライナー（おりものシート）の需要は世界的に高まっています。日常的なケアとして定着しつつあるだけでなく、近年では軽度の尿もれへの備えとしても広く活用されており、産前産後の方から更年期世代まで、ライフステージを問わず多くの女性に必要とされる存在になっています。より多くの女性が毎日手にするものだからこそ、その「中身」と「その先」が問われる時代になったと感じています。

サニタリー用品は、女性が数十年にわたり使い続けるものです。だからこそ、女性の身体はもちろん、地球環境にも負荷の少ないものでなければならない--私たちはそう考え、ケミカルフリーかつオーガニックな素材にこだわり、肌にも環境にも優しいものづくりを徹底してまいりました。

特に力を入れてきたのは、製品の「出口」の設計です。日本ではごみの焼却処分が主流ですが、従来の石油由来製品は高温でなければ燃えず、焼却炉への負担や有害物質の排出が懸念されます。limerimeは低温でも燃えるため、そうしたリスクを大幅に低減できます。

また、高い生分解性は、震災や災害時にも大きな強みを発揮します。焼却設備が整わない環境下でも焚き火レベルで処理でき、やむを得ず埋める場合でも、数年のうちに土へ還ります。防災の文脈では生理用品の備蓄が語られる一方、使用後の処理という課題は見過ごされがちです。私たちはこうした「隠れた環境問題」と向き合うためにも、生分解性の追求は不可欠だと確信しています。

「世に出た製品の”その後”まで責任を持つ」こと--それが、私たちの企業としての使命です。

市場が拡大し、パンティライナーがより身近な存在になっていく今、一歩一歩は小さくとも、始め、続けていくことが未来を変えると信じています。今後も従業員一同、サステナブルな衛生製品の開発を通じて、多様な生き方に寄り添う選択肢を提供し続けてまいります。

（代表取締役 須藤 紫音）

limerime(ライムライム)について

サステナブルな衛生用品ブランド。製品からパッケージまで土にかえる素材を用いたプラスチックフリーのプロダクトで、からだにはもちろん、環境にもやさしい製品を開発しています。トップシートには「天然の竹由来の繊維」を採用。竹素材はシルクのような肌ざわりと抗菌・防臭・制電に優れており、吸湿性も高くムレにくいので敏感肌の方にも安心の使い心地です。現在は、パッド4種(昼用 24cm、昼用スリム 24cm、夜用 28.5cm、夜用スーパー 35cm)とパンティーライナーを展開中。

ブランド情報

ECサイト：https://limerime.com

Instagram：https://www.instagram.com/limerime_official/

X：https://x.com/limerimejp

会社概要

社名：株式会社VVV(ヴィースリー)

所在地：東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 405

代表者：代表取締役 須藤紫音

事業内容：サステナブルなサニタリー用品ブランド「limerime」の企画・販売、フェムテック関連サービスの展開