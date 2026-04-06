眉の”黒”印象を自然にチェンジ。マキアージュからサロン仕上げ眉マスカラ誕生。～2026年5月21日(木)発売～

株式会社資生堂マキアージュ アイブロウカラーマスカラ

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、眉の”黒”印象を自然にチェンジし、サロン仕上げのような眉を叶えるマスカラ「マキアージュ アイブロウカラーマスカラ」【全3品 参考小売価格1,800円（税込1,980円）】を、2026年5月21日(木)より発売します。

◆「アイブロウカラーマスカラ」は、眉の黒印象を自然にチェンジし、サロン仕上げのような理想の色と立体感のあるふんわりした仕上がりを叶える眉マスカラです。

◆自眉の黒さを目立たせず、目もと印象を垢抜けさせる、くすみカラーの3色展開です。

◆エアリーリキッドがパウダーに変化して根本から毛先まで眉毛1本1本に密着。さらに立体アイブロウパール配合により、美しいツヤと自然な毛流れを演出します。

◆汗・水・皮脂にも強いマルチプルーフなのに洗顔料で簡単オフ。さらに毛髪補修成分である「アルギニン」を配合しています。

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

《商品特長》

マキアージュのアイブロウカラーマスカラは、「自眉の”黒さ”を和らげたい」といった生活者の悩みに応えるべく開発されました。柔らかいブラウンやピンクで黒い自眉の色を自然にカバーし、ふんわり透明感のあるサロン級の仕上がりを演出する、垢抜けくすみカラー3色の展開です。

眉毛に塗布すると、エアリーリキッドがパウダーに変化。根本から毛先まで眉毛1本1本を包み込んで密着します。さらに立体アイブロウパールにより、美しいツヤと自然な毛流れを叶え、ふんわりとした立体感のある仕上がりを実現します。

汗・水・皮脂にも強いマルチプルーフなのに、洗顔料で簡単オフできる処方を採用。さらに毛髪補修成分である「アルギニン」を配合しています。使うたび眉毛1本1本にキレイに色がのり、毛流れも美しく整います。

ふんわり立体仕上がりを叶える処方

＜エアリーリキッド＞

眉毛に塗布すると、空気のような軽いリキッドがパウダーに変化して、自眉1本1本を包み込んで密着。

根本から毛先まで理想の色に変え、”黒”印象を自然にチェンジします。

＜立体アイブロウパール＞

自眉となじみながら自然なツヤを演出する黒色板状粉末。美しい毛髪を想起させるツヤのあるパールを仕込むことで深みのある色を作り出すとともに、自眉に自然になじみ、ナチュラルな立体眉・毛流れを演出します。

《マキアージュとは》

2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。

みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出合いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

マキアージュ アイブロウカラーマスカラ

＜アイブロウ＞

5g 全3色

1,800円 (税込1,980円)

BR701 アッシュブラウン

BR302 ナチュラルブラウン

PK703 ダスティピンク

■商品特長

眉の”黒”印象自然にチェンジ

サロン仕上げ眉マスカラ

自眉の”黒”印象を、自然にチェンジ。サロン仕上げのふんわり洗練眉が続く*

* 8時間仕上がり持続（色もち・皮脂くずれのなさ）データ取得済み

（当社調べ。効果には個人差があります。）

○眉毛をムラなく理想の色に変えながら、アルギニン（毛髪補修）配合で、毛流れを整え、ふんわり立体的な仕上がりに。

○眉毛に塗るとエアリーリキッドがパウダーに変化して、自眉1本1本を包んで密着します。

○汗・水・皮脂にも強いマルチプルーフなのに、洗顔料のみでするんと落とせます。

○毛先から根本まで均一に整えながら、地肌につきにくいブラシを採用。

＜ご使用法＞

●はじめに、眉毛の流れと逆方向に、次に、眉毛の流れに沿って根本から毛先方向にとかすようにして塗布します。

●ペンシルタイプやパウダータイプのアイブロウと併用する場合は、最後に本品をご使用ください。

■マキアージュ ブランドサイト https://maquillage.shiseido.co.jp/?rt_pr=tru69

■マキアージュ 公式X https://x.com/maquillage_jp

■マキアージュ 公式Instagram https://instagram.com/maquillage_jp/

■マキアージュ 公式TikTok https://www.tiktok.com/@maquillage.jp

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004162&rt_pr=tru69(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004162&rt_pr=tru69)

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