石原 修 弁護士 東京弁護士会 会長および日本弁護士連合会 副会長就任のお知らせ

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中 克郎）は、このたび、石原 修 弁護士が、2026年4月1日付にて、東京弁護士会 会長および日本弁護士連合会 副会長に就任いたしましたことをお知らせいたします。

【石原弁護士 コメント】

4月1日より東京弁護士会（東弁）会長及び日本弁護士連合会（日弁連）副会長に就任いたしました。

東弁は、9700名を超える会員を擁する日本最大規模の弁護士会です。子ども、高齢者、障がい者、女性、セクシュアル・マイノリティ、外国人、そして消費者問題や労働問題、公害・環境、刑事事件、犯罪被害者、加害者家族など、あらゆる分野の人権問題に取り組むほか、法律相談サービス、弁護士紹介、ADR制度、法教育等に関する施策も積極的に展開しており、大規模法律事務所から初の就任となります。

また、日弁連は、日本全国すべての弁護士及び弁護士会により構成される団体であり、弁護士等の指導、連絡および監督に関する事務を行い、弁護士の使命である人権擁護と社会正義を実現するため、様々な活動を行っています。

誠心誠意業務に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

【石原弁護士 経歴】

1978年 3月 早稲田大学高等学院卒業

1985年 3月 早稲田大学法学部卒業

1985年 4月 最高裁判所司法研修所入所

1987年 4月 東京弁護士会登録

西村眞田法律事務所勤務

1990年 10月 TMI総合法律事務所勤務

1997年 4月 パートナー就任

2004年 1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官就任（～2007年1月）

2012年 4月 東京弁護士会 副会長就任（～2026年3月）

日本弁護士連合会 常務理事就任（～2013年3月）

2015年 4月 関東弁護士会連合会 副理事長就任（～2016年3月）

2026年 4月 東京弁護士会 会長就任

日本弁護士連合会 副会長就任

※プロフィール詳細につきましては、以下をご参照ください。

https://www.tmi.gr.jp/people/o-ishihara.html





TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士723名、弁理士101名（2026年4月６⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると約1,400名を擁する日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/