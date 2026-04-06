令和８年４月６日

東日本高速道路株式会社

関東支社

ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、令和８年４月２５日（土）１２時［E４］ 東北道 佐野 ＳＡ（下り線）にて、自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿について情報発信する施設をオープンします。これを記念して、同日１１時からオープニングイベントを行います。

※画像はイメージです。

〈次世代高速道路情報館とは〉

①技術革新が急速に進展し、高速道路を取り巻く社会経済情勢が大きく変化するなか、ＮＥＸＣＯ東日本

では、当社が目指す高度なモビリティサービスの方向性を構想として取りまとめています。

【自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿（構想）：moVisionプロジェクト】

②moVisionプロジェクトでは３１項目の「重点プロジェクト」を立ち上げ、順次検討・着手して

います。

③次世代高速道路情報館は、この重点プロジェクトにおける当社の取り組みを映像の投影やクイズ形式で

発信し、お客さまに高速道路の未来の姿や、それを実現させる技術を紹介する施設です。

※開館時間 ９：００～１６：３０ （平日・土日祝）

〈次世代高速道路情報館の見どころ〉

・自動運転トラックの実証実験や高速道路の細部の状況をカメラで捉える多機能ポールの技術など、

次世代高速道路の運用に向けた取組みを紹介します。

・タッチパネルやポスター、映像など、次世代高速道路を身近に感じられるように展示しています。

・館内では、タッチパネルを使った次世代高速道路に関するクイズにも挑戦できます。

〈オープニングイベントのスケジュール〉

・１１：００ 交通安全キャンペーン

・はたらくクルマの展示・お子さま向けミニパト隊員なりきり体験・反射神経ゲーム

・佐野ブランドキャラクター「さのまる」とＮＥＸＣＯ東日本マナーアップキャラクター「マナーテ

ィ」「イカンザメ」のグリーティング

・１２：００ オープニングセレモニー

・１２：１０ 次世代高速道路情報館 オープン

・１４：００ イベント終了





〈次世代高速道路情報館にご来館いただいた方の特典〉

館内の出入口付近に表示されている２次元コードからアンケートに回答すると、プレゼントがもらえま

す！

みなさまの声をお聞かせください。

〈位置図〉



