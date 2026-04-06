【BS11放送連動】韓国ドラマ「テプンの花嫁～愛と復讐の羅針盤」が4月1日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月1日（水）より韓国ドラマ「テプンの花嫁～愛と復讐の羅針盤」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346129/images/bodyimage1】
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved
韓国ドラマ「テプンの花嫁～愛と復讐の羅針盤」のあらすじ
フラワーコーディネーターのシュー・ヌオは、10年来の恋人との結婚を周囲から心配されているが、彼とは週末も別々に過ごす関係が続いていた。そんな折、親友のシー・ランの飼い猫を動物病院に連れていったヌオは、獣医師のジャオ・ジンと知り合って……。
キャスト
パク・ハナ（カン・パラム／ウン・ソヨン）
カン・ジソプ（カン・テプン）
パク・ユンジェ（ユン・サンドゥル）
オ・スンア（カン・パダ）
ソン・チャンミン（カン・ベクサン）
スタッフ
監督：パク・ギヒョン
脚本：ソン・ジョンニム
【配信開始日】
2026年4月1日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/tepun?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/tepun?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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韓国ドラマ「テプンの花嫁～愛と復讐の羅針盤」のあらすじ
フラワーコーディネーターのシュー・ヌオは、10年来の恋人との結婚を周囲から心配されているが、彼とは週末も別々に過ごす関係が続いていた。そんな折、親友のシー・ランの飼い猫を動物病院に連れていったヌオは、獣医師のジャオ・ジンと知り合って……。
キャスト
パク・ハナ（カン・パラム／ウン・ソヨン）
カン・ジソプ（カン・テプン）
パク・ユンジェ（ユン・サンドゥル）
オ・スンア（カン・パダ）
ソン・チャンミン（カン・ベクサン）
スタッフ
監督：パク・ギヒョン
脚本：ソン・ジョンニム
【配信開始日】
2026年4月1日（水）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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