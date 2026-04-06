QRコード開発者が語る技術開発の原点、コマニーが4月10日の「よい間の日」に公開講演会を開催。(株)デンソーウェーブ主席技師・原昌宏氏が語る技術者の思考法と挑戦の軌跡
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345994/images/bodyimage1】
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、2026年4月10日にQRコードの開発者である、株式会社デンソーウェーブ主席技師、原 昌宏氏をお招きし、講演会の開催することをお知らせします。
■地域の皆様と技術開発の楽しさを共有したいという想いから無料公開講演会を開催
コマニーは、自社で制定した「よい間の日」である4月10日にあわせ、自社の技術や取り組みを社内向けにオンラインで共有する「間づくりWEEK」を開催しています。今回の講演会は、コマニー社員のみならず地域の皆様にも、技術開発の楽しさや挑戦の過程について、一流の技術者の声を直接聴いていただきたいとの想いから、一般公開での開催を決定しました。講演会ではQRコード誕生の開発秘話を交えながら、技術者としての考え方や発想の原点、開発過程で直面したさまざまな課題をどのように乗り越えてきたかについて、実体験に基づいた技術者の視点から講演いただきます。
入場は無料（事前登録制）となっております。事前登録のお申し込み期限は2026年4月8日となっておりますが、定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
■講演会の概要について
タイトル： 世の中を変えたQRコードの開発物語
講演日時： 2026年4月10日（金） 15:30~17:30
会 場： サイエンスヒルズこまつ わくわくホールB、C（石川県小松市こまつの杜２番地）
講演者： （株）デンソーウェーブ主席技師 原昌宏氏
お申込先： 下記URL、もしくはQRコードよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/S17ZKzu9Xc
申込期限： 2026年4月8日 ※定員に達し次第、締め切らさせて頂きます。
■講演者紹介
（株）デンソーウェーブ主席技師 原 昌宏
■学歴・職歴・団体歴
1980年 3月 法政大学工学部 電気電子工学科卒業
1980年 4月 日本電装株式会社 （現 株式会社デンソー）入社
1994年 「ＱＲコード」開発
2012年 1月 株式会社デンソーウェーブ 主席技師
2023年 9月 法政大学名誉博士
2023年 10月 福井大学 客員教授 兼職
2024年 4月 名古屋学院大学 特任教授 兼職
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配信元企業：コマニー株式会社
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、2026年4月10日にQRコードの開発者である、株式会社デンソーウェーブ主席技師、原 昌宏氏をお招きし、講演会の開催することをお知らせします。
■地域の皆様と技術開発の楽しさを共有したいという想いから無料公開講演会を開催
コマニーは、自社で制定した「よい間の日」である4月10日にあわせ、自社の技術や取り組みを社内向けにオンラインで共有する「間づくりWEEK」を開催しています。今回の講演会は、コマニー社員のみならず地域の皆様にも、技術開発の楽しさや挑戦の過程について、一流の技術者の声を直接聴いていただきたいとの想いから、一般公開での開催を決定しました。講演会ではQRコード誕生の開発秘話を交えながら、技術者としての考え方や発想の原点、開発過程で直面したさまざまな課題をどのように乗り越えてきたかについて、実体験に基づいた技術者の視点から講演いただきます。
入場は無料（事前登録制）となっております。事前登録のお申し込み期限は2026年4月8日となっておりますが、定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
■講演会の概要について
タイトル： 世の中を変えたQRコードの開発物語
講演日時： 2026年4月10日（金） 15:30~17:30
会 場： サイエンスヒルズこまつ わくわくホールB、C（石川県小松市こまつの杜２番地）
講演者： （株）デンソーウェーブ主席技師 原昌宏氏
お申込先： 下記URL、もしくはQRコードよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/S17ZKzu9Xc
申込期限： 2026年4月8日 ※定員に達し次第、締め切らさせて頂きます。
■講演者紹介
（株）デンソーウェーブ主席技師 原 昌宏
■学歴・職歴・団体歴
1980年 3月 法政大学工学部 電気電子工学科卒業
1980年 4月 日本電装株式会社 （現 株式会社デンソー）入社
1994年 「ＱＲコード」開発
2012年 1月 株式会社デンソーウェーブ 主席技師
2023年 9月 法政大学名誉博士
2023年 10月 福井大学 客員教授 兼職
2024年 4月 名古屋学院大学 特任教授 兼職
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