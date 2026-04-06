QRコード開発者が語る技術開発の原点、コマニーが4月10日の「よい間の日」に公開講演会を開催。(株)デンソーウェーブ主席技師・原昌宏氏が語る技術者の思考法と挑戦の軌跡

QRコード開発者が語る技術開発の原点、コマニーが4月10日の「よい間の日」に公開講演会を開催。(株)デンソーウェーブ主席技師・原昌宏氏が語る技術者の思考法と挑戦の軌跡