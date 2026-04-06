電動除雪機の世界市場2026年、グローバル市場規模（有線式、無線式）・分析レポートを発表
2026年4月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動除雪機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動除雪機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電動除雪機市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は370百万ドルと評価され、2031年には584百万ドルへ拡大し、年平均成長率6.8%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度の変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
電動除雪機は、電力を動力源として雪を除去する装置であり、住宅の駐車場や歩道、テラスなどの除雪に使用されます。軽量で操作が容易であり、環境負荷が低い点が特徴です。電源方式には有線型とバッテリー式があり、用途や作業環境に応じて選択が可能です。従来の燃料式機器と比較して騒音や排出ガスが少なく、都市部を中心に需要が拡大しています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境の変化、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはToro、Snow Joe、John Deere、Greenworks、Ariens、EGO Power+、Craftsman、Black+Decker、Power Smart、Hondaなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、ブランド力、価格競争力、販売網などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に有線型と無線型に分類されます。また用途別には住宅用と商業用に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特に北米および欧州では降雪量が多く、電動除雪機の需要が高い主要市場となっています。一方で、アジア太平洋地域でも寒冷地域を中心に需要の拡大が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、環境配慮型機器への需要の増加、操作性の向上、住宅用設備の需要拡大などが挙げられます。また、バッテリー技術の進歩により性能が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、価格競争や性能面での制約が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、環境対応と利便性向上を背景にさらなる発展が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動除雪機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動除雪機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電動除雪機市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は370百万ドルと評価され、2031年には584百万ドルへ拡大し、年平均成長率6.8%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度の変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
電動除雪機は、電力を動力源として雪を除去する装置であり、住宅の駐車場や歩道、テラスなどの除雪に使用されます。軽量で操作が容易であり、環境負荷が低い点が特徴です。電源方式には有線型とバッテリー式があり、用途や作業環境に応じて選択が可能です。従来の燃料式機器と比較して騒音や排出ガスが少なく、都市部を中心に需要が拡大しています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境の変化、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはToro、Snow Joe、John Deere、Greenworks、Ariens、EGO Power+、Craftsman、Black+Decker、Power Smart、Hondaなどの企業が参入しています。これらの企業は製品性能、ブランド力、価格競争力、販売網などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別に有線型と無線型に分類されます。また用途別には住宅用と商業用に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。
特に北米および欧州では降雪量が多く、電動除雪機の需要が高い主要市場となっています。一方で、アジア太平洋地域でも寒冷地域を中心に需要の拡大が期待されています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、環境配慮型機器への需要の増加、操作性の向上、住宅用設備の需要拡大などが挙げられます。また、バッテリー技術の進歩により性能が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、価格競争や性能面での制約が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、環境対応と利便性向上を背景にさらなる発展が期待されています。