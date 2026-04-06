2026年4月6日

AIRUCA株式会社

「組込み・エッジ・IoT開発 EXPO【2026春】」（Japan IT Week）出展のご案内

画像認識や行動推定分野の AI システム開発に強みを持つAIRUCA株式会社（本社：東京都千代田区。社名の読みはアイルカ）は、2026年4月8日(水)から10日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「組込み・エッジ・IoT開発 EXPO」（Japan IT Week【春】2026 内）に、新光商事株式会社と共同出展いたします。

■概要

ネットワークカメラからの映像を、AIによって顔認証およびリアルタイムトラッキングを実現するソフトウェア。

施設内の人物の動態を把握し、セキュリティの強化や業務効率を向上。

カメラ正面至近距離から１名のみ認証できる認証端末と異なり、斜め上や至近距離以外からの撮影など、 シームレスな認証ができ、既存カメラも利用可能。

■アラート機能

メール、httpなど複数のアラート方法に対応することで、様々な機器との連携が可能。

■特徴

登録人物と未登録者を識別し、人物検索やトラッキングが可能。

■想定される利用ケース

・オフィス入退管理

顔認証ゲートにより社員と訪問者をリアルタイムで判別し、立入制限エリアへの入場を自動制御。

・危険人物監視

過去にトラブルを起こした要注意人物を顔認証で事前登録し、再来場時に自動通知。

ブースにお越しいただき、新しい顔認証のカタチをぜひ体験してください。

【開催概要】

会期：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西３ホール

ブース位置：W22-36 新光商事株式会社 ブース内

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！！ オープンセミナーに弊社代表の金延純男が登壇します ！！

「NVIDIAパートナーによる最新技術セッション」で、AIRUCA株式会社 代表取締役会長金延純男が登壇致します。

「ウォークスルー顔認証」と、今の日本で必要不可欠となる最新技術「熊検知ソリューション」についてAAEONとセッションを行います。ぜひお立ち寄りください。

【開催概要】

日時：2026年4月8日(水) 12:10～12:50

会場：東京ビッグサイト 西3ホール4階

オープンセミナー名：NVIDIAパートナーによる最新技術セッション

セッション詳細：Jetson Orin NX with NVIDIAを使用したWalking顔認識及び熊検知

ソリューションのご紹介

【会社概要】

会社名：AIRUCA株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-12-12 美土代ビル3階

代表者：代表取締役社長CEO 毛塚千秋

【本件に関するお問い合わせ先】

AIRUCA株式会社

お問い合わせフォーム：https://airuca.com/inquiry/

e-mail：info@airuca.com